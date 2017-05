"25 Qershori" - Mediu dhe Basha pa marrëveshje: Takimi më pozitiv se ai i drekës

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka pritur në të dytin takim rradhazi aleatin e tij Fatmir Mediu në përpjekje për të arritur një marrëveshje për futjen në zgjedhjet e 25 qershorit.

Pas takimit të pasdites, Mediu tha se diskutimet PR-PD vazhdojnë dhe se ende nuk ka një rezultat konkret. Por Mediu ishte optimist kur tha se takimi me Bashën ishte më pozitiv se ai i drekës.

Basha e Mediu ndahen pa marrëveshje

Ka përfunduar pa marrëveshje takimi i kryetarit të PD-së, Lulzim Basha dhe kreun e Partisë Republikane Fatmir Mediu

Takimi i nisur reth orës 15:00 në selinë e PD-së u mbyll rreth orës 15: 40 minuta.

“S’ka marrëveshje” mësohet t’i ketë thënë kreu i PR-së, Fatmir Mediu, gazetarit të Ora News, Everest Dedaj menjëherë pasi ka dalë nga selia e PD-së.

PD e PR regjistrohen ne KQZ- Ndërkohë sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi me 7 vota vendimin për regjistrimin e Partisë Demokratike por dhe të Partisë Republikane si subjekte zgjedhore për zgjedhjet e 25 qershorit.

Vendimi i PR-së për tu regjistruar si subjekt zgjedhor më vete u mësua mëngjesin e sot dhe erdhi pas mosarritjes së marrëveshjes politike me PD” Burime brenda kësaj partie informuan mëngjesin e sotëm se “PR ka dalë e pakënaqur nga negociatat politike me PD”

Ende nuk është arritur marrëveshja as me PAA e Agron Dukës dhe as PBDNJ-në e Vangjel Dules.

Nderkohe dje Basha arriti marrëveshje me PDK, dhe LZHK, krerët e të cilave janë renditur në listat fituese të Partisë Demokratike. Kreu i Partisë Demokristiane Nard Ndoka garon në qarkun e Shkodrës, kryetari i PBDNJ-së Vangjel Dule në Vlorë dhe Dashamir Shehit në Tiranë.

Zgjedhjet ne Kavaje- Gjithashtu, KQZ regjistroi sot Partine Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim si subjekte zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie në Kavajë, qe po ashtu mbahen me 25 qershor.

/Oranews.tv/

