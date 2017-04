Protesta e PD - Basha siguron: Në 18 qershor nuk ka zgjedhje, Edi Rama do largohet

E ndërsa Partia Socialiste nisi sot fushatën elektorale me të rinjtë e Tiranës, pak metra më larg nga çadra e protestës kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e siguroi kryeministrin se nuk do të ketë zgjedhje me 18 qershor.

Basha: “Asgjë nuk do të jetë më si më parë. Shqipëria do tu kthehet shqiptarëve. Shqipëria e para, shqiptarët të parët. Ky do të jetë neni i parë, preambula e Kushtetutës së Republikës së Re. Me sigurinë që u jep edhe për pak ditë krimi në pushtet dhe pushteti në krim, me drogën financiarisht dhe fizikisht që u ka krimbur trutë, edhe sot, hodhën dorashkën ndaj një populli të tërë, se nuk do të tërhiqen, se nuk do të ketë qeveri teknike, se zgjedhjet do të mbahen me 18 Qershor.

Mbani mend dhe fiksojeni mirë! Degjojeni mirë këtë që po u them, dhe ua them me sigurinë totale të një populli të bashkuar rreth kauzës së vet dhe flamurit kombëtar: Zgjedhje me 18 Qershor nuk do të ketë! Edi Rama do largohet! Një qeveri teknike do ti hapë rrugën zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.

Orët e drogës, orët e krimit po numërohen mbapsht. Ora e së mirës sapo ka filluar, ora e fitores për çdo shqiptar po troket. Zoti e bekoftë Shqipërinë. Zoti i bekoftë shqiptarët”.

Basha tha se vendi duhet dhe do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme.

“Vendi së pari duhet dhe do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, të lira nga droga që shtrihet kudo, nga krimi që përgjon dhe kërcënon kudo. Kjo është një kauzë e madhe, e drejtë, një kauzë historike”.

Kryedemokrati rikujtoi edhe njëherë premtimin e tij se orën e parë të republikës së re do të anulojë ligjin për arsimin e lartë. Nga ana tjetër ai tha se prej dy javësh PD ka nisur punën për hartimin e ligjit të ri.

Basha: “Studentët shqiptarë e kanë marrë premtimin që sot ua përsëris nga ky shesh; kjo që gjëmon, janë themelet e republikës së vjetër që po shembet dhe po zënë brenda bandën e fundit në pushtet me në krye Edi Ramën. Dhe i ikur do të jetë shumë shpejt.

E kam dhënë fjalën dhe e mbaj mend shumë mire, këtu me studentët shqiptarë, orën e parë të Republikës së Re, do të nënshkruajmë anullimin e ligjit për arsimin e lartë, rikthimin e tarifave universitare nën nivelin e përballueshëm, sepse asnjë bir apo bijë shqiptari, nuk do të privohet nga e drejta për arsim, për shkak të pamundësisë ekonomike.

Bashkë me figurat më të shquara intelektuale, dhe këtë lajm dua ta ndaj bashkë me ju, prej një jave ka nisur puna për hartimin e ligjit të ri për arsimin e lartë në Shqipëri, i cili do të konsultohet dhe do të miratohet vetëm pasi të ketë vulën e rinisë studentore shqiptare.

Shumë, shumë ka për të humbur Edi Rama dhe shpura e tij. Herë pas here bardhaku i nxjerr të vërteta. Kemi shumë për të humbur thotë. Po, ke shumë shumë për të humbur ti dhe oligarkët e tu, sepse koncensionet korruptive do të anulohen nga i pari tek i fundit. Lekët e Vilma Nushit me shokë do ia kthejmë shqiptarëve dhe në radhë të parë rinisë shqiptare, e cila, do të ketë që në muajt e parë të Republikës së Re, me paratë që sot i vjedhin oligarkët e Edi Ramës, plot 200 milionë euro në vit, mos harroni janë paratë tuaja, janë paratë e taksave tuaja.

Të gjitha koncensionet, do të anulohen dhe me këto para, do ta nisim me rininë shqiptare duke i mundësuar 10 mijë të sapo diplomuarve çdo vit, një vit stazh me rrogë minimale 200 mijë lekë të vjetra, me sigurime të paguara, si një urë e sigurtë nga bankat e universitetit drejt tregut të punës dhe ky është një premtim që mund dhe do bëhet realitet vetëm me Republikën e Re, vetëm me largimin e oligarkëve të korruptuar, dhe bosi i tyre, Edi Rama”.

/Oranews.tv/

