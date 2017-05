Protesta e PD - Basha një ditë pas protestës: Nuk ka pazar me qeverinë teknike

Në prag të vizitës së zëvendës ndihmëssekretarit amerikan të shtetit, Hoyt Yee, Lulzim Basha siguroi se kërkesat e opozitës nuk do të ndryshojnë, por do të mbeten qeveria teknike, votimi dhe numërimi elektronik. Nga çadra e protestës Lulzim Basha tha se zgjidhja do të vijë ose përmes dialogut, ose përmes përmbysjes

Dita e sotme ishte agimi i parë i Republikës së re dhe Lulzim Basha falenderoi gjithë qytetarët që morën pjesë në protestën e 13 majit, si dhe shprehu mirënjohjen për gjithë aleatët që i kanë qëndruar besnikë zgjedhjes së tij.

Basha: Nuk ka akademi politike t’i trajnojë njerëzit, pjesëmarrësit, folësit ata që i dhanë zë zërit tuaj, halleve tuaja, nuk ka akademi politike, as universitet që ta bëjë këtë ashtu sic e bëte ju çadra e lirisë. Mirënjohja ime për partitë opozitare.

Përpara vizitës së zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit, Hoyt Yee, Basha përsëriti edhe njëherë kërkesat e opozitës, që sipas tij mbeten të pandryshuara. Qeveri teknike, votim dhe numërim elektronik. Pazar mbi këto për Lulzim Bashën, nuk ka

Basha: Republika e re e cila së shpejti do të zëvendosje institucionalisht të vjetrën që po bie kërkon tranziocionin e butë përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme që mund të sigurohen përmes një qeveri teknike që lufton drogën dhe jep garanci përmes reformë zgjedhore numërimit dhe votimit elektronik. Pazar me zgjedhjet e lira nuk ka për të patur.

Basha i bëri dhe një thirrje kundërshtarëve të vet politik. Ose zgjidhja do të vijë përmes dialogut, ose përmes përmbysjes së republikës së vjetër

Basha: Ose do e çmontojmë krimin dhe do rikthejmë pushtetin dhe Shqiperise qytetareve për zgjedhje të lira e të ndershme ose do ta përmbysim Republikën e vjetër përmes marshimit, bashkimit, qendreses popullore të qytetareve shqiptare. Rruge tjeter nuk ka. Në një forme apo tjetren droga dhe krimi do çmontohen dhe Republika e vjetër do të përmbyset.

Basha tha se në republikën e re, ku do të ketë një kushtetutë të re, zyrtarët e lartë të shtetit do të zgjidhen direkt nga populli .

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter