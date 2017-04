  /Oranews.tv/

Protesta e PD - Basha, Ramës: Ti i ke të gjitha, Meta do vijë me ty, liro karrigen!

Kreu i opozitës, Lulzim Basha, bëri sërish sot përgjegjës kryeministrin Edi Rama që sipas tij është pengesa e vetme për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Plakat, tha Basha, do ikin me prillin por qëndresa do të vazhdojë. Apeli për Ramën ishte i njëjtë, të lirojë karrigen e Kryeministrit.

Basha: Në prill ka ca reshje, njihen si plakat e prillit. Nuk ka prill pa plaka, do ikin dhe plakat e prillit.Ajo që nuk do të ikë, që bëhet më e fortë dhe më e madhe çdo ditë është bashkimi i shqiptarëve për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Të lira nga krimi, droga dhe partia shtet dhe shteti parti. Kjo do arrihet vetëm me qeveri teknike. Kjo zgjidhje përbashkon të majtë dhe të djathtë. Edhe ata që nuk kanë mundësinë të jenë këtu me ne, i kanë pasur zëdhënësit e tyre. Nuk ndajnë ndoshta kurrë me të djathtën platformën fiskale por ndajnë me këtë protestë domosdoshmërinë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. I vetmi që qëndron si pengësë për realizimin e këtyre zgjedhjeve është Edi Rama. Për 6 javë të mandatit të tij refuzon tu japë rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ka frikë të largohet nga karrigia e pushtetit sepse me të ka lidhur fatin politik. Ka frikë të dalë para popullit. Dil para popullit i zhveshur nga pushteti abuziv i Kryeministrit. Garo.Se ti thua që Lul Basha nuk ka as platformë, as ekip, as lidership. Ti e ke fare të thjeshtë, t ii ke btë gjitha, edhe Ilir Meta ka thënë do vij me ty, liroje pra karrigen.

“Asnjë tërheqje, qeveri teknike, kusht i patjetërsueshëm për zgjedhje të lira dhe të ndershme” deklaroi Basha i vendosur.

Të gjithë janë pro kauzës përveç trafikantëve, theksoi Basha.

Basha: Të vetmit që nuk vinë dot këtu janë trafikantët dhe kriminelët e bërë njësh me Edi Ramën. E kanë shtëpinë 10 metra më tutje por jo shumë gjatë se do ti heqim bashkë me shefin e tyre.

Për akuzat se protesta e opozitës po dëmton vendin, kryedemokrati Basha e ka një përgjigje.

Basha: 60 ditë protestë non stop. Kjo është Shqipëria europiane ky është populli europian i Shqipërisë europiane. Katër vjet krim, drogë e korrupsion ia kanë nxirë faqen këtij vendi. Katër vite pisllëk, hajdutllëk dhe maskarallëk e kanë shkatërruar imazhin e Shqipërisë para syve të botës dhe Europës. 60 ditë qëndresë fisnike po ja zbardhin faqen Shqipërisë dhe shqiptarët. Zoti ju bekoftë ju dhe maratonomakët e lirisë.

Besimin se do ja dalin të çojnë para kauzën e tyre Basha nuk e ka vetëm tek mbështetësit e kësaj proteste por edhe tek Zoti.

Basha: Ditë për ditë e mbaroj fjalën time duke ju drejtuar Zotit dhe jam i sigurt se Zoti na dëgjon dhe na mbështet sepse lufta jonë është e drejtë, kauza jonë është e drejtë. E vërteta dhe e drejta si asnjëherë tjetër barten mbi shpatullat e njerëzve të thjeshtë dhe të ndershëm që vinë ditë për diotë në këtë tempull të lirisë.

Deklaratat kreu i PD-së i bëri në çadrën e lirisë në ditën e 60 të protestës, ku zhvilloi një bashkëbisedim me studentë të artit.

/Oranews.tv/

