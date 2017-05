PD e braktisur? - Basha, Ramës: Në një mënyrë apo tjetër, Republika e vjetër do përmbyset

E ndërsa kryeministri Rama i bëri të qartë PD-së në “Komunikimin Javor” se nuk mund të bllokojë zgjedhjet, kryetari i Partisë Demokratike paralajmëron se nuk do të ketë zgjedhje fasadë.

Basha: Shqiptarët folën. Nuk ka e nuk do të ketë zgjedhje fasadë. Nuk ka dhe nuk do të ketë kurrë më zgjedhje pa popullin, zgjedhje pa opozitën, zgjedhje moniste. Nuk do të ketë kurrë më një diktaturë moniste që emëron edhe opozitën fasadë.

Mundësitë e ofruara nga mazhoranca për kompromis Basha i komenton në këtë mënyrë.

Basha: Ne kishim dy zgjedhje përpara. Zgjedhja e parë ishte të ulnim kokën e të pranonim fatin tonë si skllevër të republikës së vjetër të krimit, të drogës e të oligarkëve, të pranonim republikën e vjetër ku i gjithë pushteti politik dhe ekonomik kontrollohet nga pak njerëz që shtypin çdo të drejtë dhe mundësi të shumicës së shqiptarëve. Përgjigjen për këtë, shqiptarët e dhanë dje me bashkimin e tyre më të madh kur njëzëri thanë: Kurrë!

Zgjedhja e dytë është në dorën e republikës së vjetër. Të çmontojmë krimin dhe drogën në pushtet e t’u kthejmë pushtetin qytetarëve përmes qeverisë teknike dhe zgjedhjeve të lira e të ndershme ose të përmbysim republikën e vjetër përmes bashkimit, marshimit dhe qëndresës popullore të qytetarëve të Republikës së Re.

Lideri i opozitës shpreh bindjen se ne në njërën apo tjetrën mënyrë, krimi do të çmontohet, droga do të çmontohet, republika e vjetër do të përmbyset.

“Nuk ka asnjë rrugë tjetër për të ardhmen europiane të Shqipërisë” përfundon Basha.

/Oranews.tv/

