Zbardhet deklarata në grup - Basha: Rama i sëmurë psiqik, çdo të mërkurë do japë llogari para opozitës

Përballë një drejtuesi seancash strikt si zoti Ruçi, Partia Demokratike ka intensifikuar aksionin e saj.

Në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar Basha ka deklaruar para deputetëve se do të kërkojnë që bazuar në rregulloren e Kuvendit të kthejnë praktikën e seancës së pyetjeve për të vënë para përgjegjësisë Kryeministrin dhe Ministrat e qeverisë “Rama II”.

Kështu opozita parashikon seancë 60 minutëshe çdo të mërkurë, përveç seancës së të enjtes.

“Çdo të mërkurë pyetje për qeverinë, seancë parlamentare 60 minuta sipas rregullores. Opozita do kërkojë seancë 60 minuta me Ministrin dhe Kryeministrin për debat çdo të mërkurë” mësohet të ketë thënë Basha.

Burime nga mbledhja bëjnë me dije se Basha ka deklaruar se nuk ka konsensus të PD me këtë qeveri, duke iu referuar Ramës si i sëmurë psiqik.

“Nuk ka konsensus të PD me këtë qeveri, me këtë mazhorancë dhe me Edi Ramën. Edi Rama është i sëmurë psiqik. Duhet kundërshtuar dhe duhet komunikuar me publikun. Opozita është totalisht kundër kësaj qeverie, për jetë a vdekje, e keqja është gjithkund. Opozita është kundër gjithmonë” është shprehur Basha.

