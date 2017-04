Protesta - Basha këmbëngul: Nesër 1 orë bllokim total. Policinë e vëzhgojmë nga ajri

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se Policia e Shtetit do të vëzhgohet nga toka dhe nga ajri gjatë protestës së nesërme të opozitës ku për një orë (11-12) do të bllokohen disa akse nacionale në vend. Basha tha se gjithkush që do të cenojë protestën do të përballet me ligjin.

Reagimi i Bashës erdhi ndërkohë që pak minuta më herët, Rama paralajmëroi ndjekje penale për çdo kënd që shkel ligjin.

Basha: Dua t’i kujtoj fare mirë drejtuesve të kupolës së Policisë së Shtetit që përmes shkresave të tyre të turpshme dhe qëndrimeve të tyre publike që sot kanë thyer ligjin, se do të vëzhgohen dhe regjistrohen nga toka dhe nga ajri dhe se për çdo shkelje dhe cenim të të drejtës hyjnore të protestës paqësore do të përballen me forcën e plotë të ligjit.

Basha deklaroi gjithashtu se ata burra dhe gra në Policinë e Shtetit do të gjejnë tek protestuesit e opozitës forcën pozitive dhe paqësore që lufton edhe për të drejtat e tyre.

Basha: Policia e Shtetit, burrat dhe gratë me uniformë, të cilët ndajnë të njëjtat halle me qytetarët shqiptarë dhe që keqpërdoren në mënyrën më të mjerë, më kriminale nga ky pushtet, duhet ta dinë se nga qytetarët e bashkuar nesër në bllokimin total të transportit kombëtar mes orës 11 dhe 12, do të gjejnë forcën pozitive dhe paqësore që lufton edhe për të drejtat e tyre, të atyre që intimidohen për të dhënë të dhënat e tyre personale dhe familjare në funksion të fushatës së Republikës së vjetër dhe çetës së krimit që përfaqëson. Të atyre që shohin teksa kolegët e tyre në shërbim të ndërmarrjeve kriminale, grada e ulët arrestohet, komandantët nuk i prek ligji, se komandantët e kupolës kriminale në polici janë vetë karriget dhe këmbët e karrigeve të pushtetit të inkriminuar të Edi Ramës.

Basha tha se protesta do të jetë paqësore, por madhështore dhe e vendosur. Nga çadra e opozitës, Basha deklaroi se dhuna është tipar i dobësisë morale.

Basha: Prej 65 ditësh, duke nisur nga bashkimi ynë i jashtëzakonshëm, më i madhi në 27 vite, më 18 shkurt, ne kemi protestuar paqësisht, duke i treguar Shqipërisë dhe mbarë Evropës fytyrën e vërtetë evropiane të shoqërisë shqiptare. Asnjë veprim nuk e ka cenuar vendosmërinë tonë protestë paqësore, asnjë provokim i ulët i kastës së Republikës së vjetër nuk na ka lëkundur nga qëndrimi ynë, kështu do të jetë edhe nesër, protestë madhështore, paqësore, por e vendosur dhe e pa thyeshme në shërbim të Republikës së re.

E dinë fare mirë shqiptarët dhe dinë ta bëjnë krahasimin mes atyre që jo shumë vite më parë, tek bllokonin rrugët kombëtare digjnin gomat e makinave, digjnin makinat dhe thyenin e shkatërronin institucionet me gurë, me shishe me benzinë. E mbaj mend fare mirë se çfarë dhune ushtrohet në protestat e tyre. Dhunë në protestat e opozitës së bashkuar dhe qytetarëve të Republikës së re nuk ka dhe nuk ka për të patur. Dhuna është tipar i dobësisë morale, tipari i dalluar i frikacakëve. Këtu jemi njerëz të kurajës qytetare, frikacakët fshihen pas fasadës.

/Ora News.tv/

