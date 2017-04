Protesta e PD - Basha sjell tre mesazhe nga SHBA: Kemi mbështetjen e presidentit Trump

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i sapo kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha se ka marrë mbështetje poltike nga ekipi i presidentit Trump jo vetem për kauzen për qeveri teknike por dhe per të fituar zgjedhjet parlametare. Në çadrën e lirisë, Basha tha se nga takimet me zyrtaret e lartë amerikanë është inkurajuar për qëndresën e qytetarëve per garantimin e zgjedhjeve të lira.

I spakthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në takime të mbajtura larg syrit të publikut, Lulzim Basha, në çadrën e protestës së opozitës para kryeministrisë, u shpreh i bindur ne fitoren e kauzës së tij poltike për qeveri teknike. Basha tha se në këtë beteje ka mbështetjen e pakursyer të bashkëpuntorëve të presidentit Trump.

Basha, numëroi para protestuesve tri mesazhe të rëndësishme që siç tha ai vijnë nga takime me kongresmenë, senatorë dhe drejtues politik në Shtëpinë e Bardhë.

Në çadren e lirisë , Basha bashkebisedoi me juristë dhe studentë për raportin e deparatamentit amerikan te shtetit për situatën e drogës në vendin tonë, ndërsa tha se beteja e opozites për largimin kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e qevrise teknike është në faze finale. Basha u shpreh optimist në fitimin e kauzës, dhe kjo sipas tij fale qendreses së qyetarëve dhe mbeshtetjes ndërkombëtare.

Basha: Nga takimi im i parë, mbrëmjen e së martës deri tek takimi i fundit, pasdrekën e së premtes, me përfaqësuesit më të lartë të Partisë Republikane, të Senatit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Kongresit Amerikan dhe po, të bashkëpunëtorëve të Presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë, mesazhi i parë është mesazhi i përgëzimit për qytetarët shqiptarë, për këtë qëndresë të jashtëzakonshme, për këtë zgjim, për këtë kauzë të madhe, që i ndan kombet në të civilizuara dhe të pacivilizuara, në të lira dhe në të robëruara, në të forta dhe në të dobëta, në liridashëse dhe të nëpërkëmbura: kauzën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, kauzën e demokracisë, kauzën e lirisë.

Përgëzimet vijnë drejtpërdrejt, jo për mua, por për gjithësecilin prej jush që jeni në këtë betejë epike, historike, që do të ketë vetëm një përfundim, fitoren tuaj, fitoren e Shqipërisë, fitoren e demokracisë.

Mesazhi i dytë, i sinqertë, që buron drejtpërdrejt, jo nga kalkulimet politike të aleatëve tanë strategjikë, por nga bindja e tyre më e thellë, e këtij brezi drejtuesish dhe politikanësh në Kongres, në Senat, në Shtëpinë e Bardhë dhe dhjetra brezave para tyre, që e dinë fare mirë kuptimin e kësaj lufte në historinë e tyre, pra mesazhi i dytë, që ua kam premtuar bashkëbiseduesëve të mi, politikanëve më të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që takova në Uashington se do ta përcjell besnikërisht këtu në këtë çadër, është: falenderimi për ju!

Jo thjesht si njerëz që ngriheni për të drejtën tuaj për zgjedhje të lira e të ndershme, por si një armatë e vërtetë që luftoni për liri këtu në këtë front, ku ajo është e kërcënuar nga krimi i organizuar, nga droga, nga paratë e pista që nesër mund të financojnë terrorizmin, dhe e kërcënuar nga nomenklatura e ish komunistëve anti-amerikanë dhe stalinistë të Tiranës. Falenderime për ju sepse beteja për lirinë zhvillohet kudo, zhvillohet kudo ku ajo është e kërcënuar. Dhe këtu kjo betejë luftohet jo vetëm për lirinë e Shqipërisë po për lirinë e çdo kombi të nëpërkëmbur, të dhunuar, të robëruar, të cilit i kërcënohet e drejta e votës, e drejta e lirisë së mendimit, e drejta e lirisë së shprehjes. Prandaj, mesazhi i dytë që ju sjell nga Uashingtoni, janë falenderimet e Amerikës mike dhe aleate për qëndresën tuaj, për betejën tuaj.

Mesazhi i tretë, është mesazhi i mbështetjes totale të miqve tanë! Mbështetjes politike, mbështetjes parimore dhe morale dhe po, mbështetjes së gjithanshme për Partinë Demokratike të Shqipërisë, nga ekipi fitues i Presidentit Trump, jo vetëm për këtë betejë, por edhe për zgjedhjet që do të vijnë, për zgjedhje të lira e të ndershme, me një qeveri teknike. Partia Demokratike dhe opozita shqiptare do të kenë ekspertizën dhe ndihmën e ekipit fitues në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Beteja jonë ka hyrë në një fazë vendimtare. Në fazën kur vendosmëria, kurajo dhe besimi në kauzën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme do të përcaktojnë të vetmin përfundim të kësaj beteje. Ka një, dhe vetëm një përfundim. Largimin e Edi Ramës, një qeveri teknike që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Me forcën tuaj, me bekimin e Zotit dhe me ndihmën e miqve tanë amerikanë, ne patjetër do t’ia dalim. Kam ardhur me zemrën plotë, me besim në fitoren e jashtëzakonshme të kauzës sonë, në Uashington, në Bruksel dhe anembanë botës së lirë dhe demokratike, dhe dua ta ndaj me ju, bashkëluftëtarët e kësaj beteje, besimin tonë total se kësaj beteje, që i kemi dhënë zemrat tona, shpatullat tona, prej ditës së parë, do t’i dalim në krye, do ta fitojmë për Shqipërinë, do ta fitojmë për Europën, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter