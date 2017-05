Negociatat - Basha pas takimit me Ramën, në 18:30 do të flasë nga çadra

Kryetari I PD, Lulzim Basha pritet që në orën 18:30 të flasë në çadrën e lirisë.

Basha kishte planifikuar që sot në orën 11:00 të zhvillonte një takim në çadrën e protestës, por për shkak të dialogut me Ramën në presidencë ky takim nuk u zhvillua.

Ndërkohë mendohet se Basha do të bëjë të ditur edhe qëndrimin e opozitës pas këtij takimi me Ramën, i realizuar me iniciativë të Presidentit Nishani.

/Oranews.tv/

