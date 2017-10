Të largohet Rama! - Basha: Opozita kërkon qeveri antimafia dhe reformë zgjedhore

Largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie antimafia, janë dy kërkesat kryesore me të cilat përfundoi tryeza e përbashkët e opozitës.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, në mbyllje të takimit tha se ftesa për t’iu bashkuar frontit opozitar mbetet e hapur edhe për parti të tjera apo shoqërinë civile.

Vendimi i tretë është ai i finalizimit të reformës zgjedhore.

Mbi bazën e këtyre tre pikave, Basha tha se opozita e bashkuar do të vendosë axhendën e saj dhe kalendarin e veprimeve.

Basha: Falenderoj të gjitha partitë që iu përgjigjen thirrjes sime për një tryezë të spektrit opozitar politik. Kemi dalë me një vendim dhe qëndrim të përbashkët. Vendimi është krijimi i një fronti të përbashkët opozitar kundër krimit pjesë e së cilit janë të gjitha partitë që ju përgjigjën thirrjes simë për këtë tryezë. Ftesa qëndron e hapur për çdo parti tjetër politike dhe faktor tjetër shoqëror.Shqipëria ndodhet para një gremine të vërtetë. Sot shqiptarët kanë provat e pakundërshtueshme të kësaj marrëdhënie krim dhe politikë. Kanë prova të pakundërshtueshme se përfituesi kryesor i kanabizimit të vendit, i qindra e miliona euro të drogës është Edi Rama.Kanë provat se këto para janë përdorur për të kriminalizuar zgjedhjet.

A mund të vazhdohet më kështu? Përgjigjia është jo. Fronti i bashkuar opozitar kërkon largimin e kryeministrit Edi Rama si drejtuesi dhe përgjegjësi i narko-shtetit. Përfituesi i drejtëpërdrejtë i lidhjeve mafioze të tij dhe Ministrave të tij me narkotrafikantët dhe trafikantët e armëve. Fronti i bashkuar opozitar kërkon krijimin e një qeveria antimafia dhe të reformës zgjedhore me qëllim shembjen e lidhjeve të krimit me politikën dhe garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme si e vetmja rrugë për ti kthyer legjitimitetin qeverisjes. Mbi bazë të këtyre tre vendimeve do të vendosim axhendën dhe kalendarin e veprimeve.

/Oranews.tv/

