Protesta e PD - Basha: Nuk duhet të humbasim durimin me miqtë tanë

Kreu i PD, Lulzim Basha në një takim me mbështetësit e tij në çadrën e protesës tha mbrëmjen e sotme (17 prill) se nuk duhet të humbasim durimin me miqtë tanë.

Basha: Nuk duhet të humbasim dhe as do të humbasim durimin me miqtë tanë. Ne jemi partia që ka lindur me sloganin “ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa” dhe do ta bëjmë si gjithë Europa. Por do ta bëjmë vetëm duke vazhduar me vendosmëri me qëndresë të pamposhtuar dhe me besim të madh tek njeri-tjetri dhe tek ëndrra jonë e Republikës së re me zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Kryeopozitari kishte dhe një mesazh për të gjithë ata që ngazëllehen me mesazhe antiopozitë siç tha ai.

Basha: Atyre që ngazëllehen me mesazhe antiopozitë që janë shushunja të Republikës së vjetër i them mos hani mjaltë shumë shpejt, se nuk e keni hesapin thjesht me opozitën, as thjesht me PD e keni me një popull të tërë që nuk kthehet mbrapsht.

