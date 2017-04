Protesta e PD - Thirrja e Bashës: Në 19 qershor mos respektoni ligjet, mos paguani taksat

Bindjes së kryeminsitrit Rama se PD do të hyjë në zgjedhje, lideri i opozitës nga çadra e protestës ka ashpërsuar më tej tonet duke iu drejtuar qytetarëve me thirrjen që në 19 qershor të mos i binden Kushtetuës, të mos zbatojnë ligjet dhe të mos paguajnë taksat.

Basha: Nëse republika e vjetër nuk tërhiqet nga plani dhe projekti për të asgjesuar pluralizimin, për ta zëvendësuar atë me pluralizmin fasadë dhe për të vazhduar demokracinë fasadë, nëse kjo nuk ndodh në 18 qershor në mesnatë, Kushtetuta dhe ligjet e republikës së vjetër, për republikën e re do të jenë të pavlefshme, nul. Më 19 qershor asnjë qytetar i lirë shqiptar që e ndjen veten pjesë të republikës së re nuk duhet të paguajë asnjë taksë të republikës së vjetër dhe nuk do ti bindet asnjë ligji të republikës së vjetër.

Basha denoncoi edhe një fakt tjetër, siç e quan ai të pazarit të ndryrë të Edi Ramës ku një kryetari partie të opozitës i janë ofruar 500 mijë euro për të hyrë në zgjidhje.

Basha: Ju duhet ta dini se republika e vjetër, dje gjatë gjithë ditës dhe në orët e vona të natës ofroi shumë të majme partive politike opozitare me qëllim regjistrimin e tyre në thyerje të vendimit të koalicionit opozitar.

500 mijë euro iu ofruar vetëm një kryetari partie për tu shkëputur nga opozita dhe nga ky vendim popullor, dhe për tiu bashkua pazarit të ndyrë. Qindra mijëra euro iu ofruan kandidatëve të tjerë. Ata thanë jo, askush nuk e mori lugën e çorbës së prishur të Ramës e Metës me shokë. Arsyeja kryesore që ata dhanë para sekserve të ndeyrë: Këto para nuk janë tuajat, por të shqiptarëve të papunë.

Basha tha se goditjen përundimtare kryeministri Rama do ta marrë në 7 maj në Kavajë.

Basha: 7 maji do të jetë data e atakut kardiatk të republikës së vjetër. Kavaja është në këmbë, është e vendosor, por ndryshe nga 11 korrikui 1990 në 7 maj Kavaja nuk do të jetë vetëm, e gjithë Shqipëria do të jetë në Kavajë dhe me Kavajën.

Protesta e opozitës vijon në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndësa Basha u tha mbështetësve se fundi i republikës së vjetër po vjen.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter