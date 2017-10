TVSH për biznesin e vogël - Basha në Paskuqan: Biznesi deri në 12 mln xhiro përjashtohet nga tatimi

Projekti i qeverisë për përfshirjen e bizneseve të vogla brenda skemës së TVSH, ka bërë që kreu i PD të dalë të takojë përfaqësues të biznesit të vogël. Në bashkëbisedimin me kryetarin Basha, biznesmenët u ankuan për gjobat e tatimorëve dhe vështirësitë që hasin.

Tregtar: Kontrabanda bëhet andej nuk e bën biznesi i vogël. 500 mijë lekë gjobë për një kupon.

Veç t’i vë qepenin dhe ta hapim kur të vijë Lul Basha në pushtet.

Pas i dëgjoi shqetësimet, lideri i opozitës Basha shpjegoi projektin e tij është që bizneset me xhiro deri në 120 mln lekë të vjetra në vit, nuk do të përfshihen në skemën e TVSH-së. Përfaqësuesit e biznesit të vogël që takoi kryetar i Partisë Demokratike thanë se TVSH për ta do të thotë falimentim.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter