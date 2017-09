Basha bën bilancin e “Rama 1”: Erdhi pas 4 vitesh me asnjë premtim të mbajtur

Basha po mban fjalën e parë si kryetari i PD në Kuvendin e Shqipërisë

Basha: Para 4 viteve Edi Rama erdhi si kryeministër dhe shpalli 300 mijë vende pune, shëndetësi falas, rend dhe siguri, ulje taksash, hapje të negocviatave për anëtarësim me BE dhe të tjera premtime. Dje pas 4 vitesh rikthehet pa mbajtur asnjë premtim. Për këto ishin 4 vite ferri për shqiptarët. Ti kryeministër nuk dhe llogari. E di unë, e dinë shqiptarët, e di edhe ti nëse zgjedhjet do të ishin të lira ti nuk do të ishe ulur sot aty.

Për mua dhe opozitën është ora të bëjmë bilancin e munguar. për shqiptarët është rikthyer ora e vetëdijes. Rama 1 është qeveria e parë që nuk ka sjellë asgjë për integrimin

Rama 1 është akuzuar për kapje të krimit të organizuar. Ndërkombëtarët i dhana urdhër Rama 1 që të largojë ministrin e Brendshëm. Shqipëria u shpall si vendi kryesor i kultivimit dhe trafikimit të kanabisit si dhe u fut nga DASh në listën e zezë të vendeve kry4esore për pastrimin e parave.

Rama 1 solli eksodin e shqiptarëve, gati me Sirin. Rama 1 arriti rekord të ri pasi 56% e shqiptarëve duan të largohen nga vendi

Rama 1 vuri si prioritet marrëdhëniet me Serbinë, por edhe ato përvec batutave me Vucic nuk ka sjellë asnjë efekt. Rama 1 vuri në jetë aleancën me krimin, duke vendosur dhjetëra deputetë dhe kryebashkiakë.

Marrëveshja e 18 majit vdiq në 25 qershor

Zgjedhjet e 25 qershorit shënuan vdekjen e kësaj marrëveshje. Aleanca e pandërprere e Rama 1 me krimin e vranë marrëveshjen dhe rikonfirmuan problemin e shqipërisë, vjedhjen e votës për hir të pushtit personal të Ramës.

vijon

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter