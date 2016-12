Heqja e mandateve - Basha: Ndarja e politikës me krimin sapo ka filluar, nuk ndalemi

Mes reagimeve të shumta për vendimine sotëm të KQZ për ndërprerjen e mandateve të Elvis Rroshit, Shkëlqim Selamit dhe Dashamir Tahirit ka ardhur dhe qëndrimi i kreut të Partisë Demokratike.

Në një postim në fb, Basha thotë se ndarja e politikes me krimin sapo ka filluar.

“Per te gjithe shqiptaret e ndershem kjo eshte nje fitore e shumepritur. Beteja eshte e gjate dhe e veshtire sepse krimi ka mbrojtje dhe mbeshtetje qeveritare” shkruan Basha.

Shefi i demokratëve garanton se “asgje nuk do te na ndale nga kjo rruge qe na ndan me te keqen dhe qe do te ndryshoje Shqiperine duke ndryshuar nga rrenjet politiken”.

KQZ i heq mandatin kryebashkiakut Rroshi dhe deputetëve Selami-Tahiri

