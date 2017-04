Opozita - Basha: Më 7 Maj protestë në Kavajë për të pamundësuar zgjedhjet

Më 7 maj, pikërisht ditën kur presidenti ka caktuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve të pjeshme lokale në Kavajë opozita do të organizojë një protestë të madhe kombëtare. Vendimin e marrë në selinë PD nga koalicioni opozitar u deklarua publikisht nga kryetari i PD-së Lulzim Basha në çadrën e opozitës të vendosur para kryeministrisë prej 18 shkurtit 2017.

Lulzim Basha deklaroi: “Vendimi i dytë i opozitës së bashkuar rreth kësaj agjende është mbajtja më datën 7 maj e një proteste të madhe kombëtare në Kavajë, për të pamundësuar me forcën e bashkimit përmes një lëvizje popullore, paqësore, demokratike, zgjedhjet fasadë të diktuara nga krimi. Sepse ju kemi premtuar qytetarëve shqiptarë dhe qytetarëve të Kavajës se kurrë më nuk do ta lëmë fatin e tyre në duart e krimit dhe zgjedhjeve të diktuara nga krimi”

Gazetari i Ora News, Everest Dedaj, nga selia e PD-së raporton se skenari është organizimi i një proteste 24 orëshe në Kavajë, ku nuk përjashtohet skenari i bllokimit të qendrave të votimit për të bërë të pamundur mbajtja e zgjedhjeve.

Afati për regjistrimin e kandidatëve për zgjedhjet e pjeshme në Kavajë është 12 prilli.

Ne oren 18:00 mblidhen te gjithe aleatet ne cader

Basha ftoi protestuesit t’i mbështesin pasditen e sotme në 18:00 kur në çadër do të jenë dhe krerët e 27 partive politike të opozitës “për të ndarë lajmin e mirë se koha e zgjedhjeve fasadë, parlamentit fasadë, qeverisjes fasadë dhe shëndetësisë fasadë të republikës së vjetër po perëndon një herë e mirë. Se së bashku nga ky shesh lind e merr shtat republika e re”

Basha informoi protestuesit edhe për vendimin e aleatëve për të mos u regjistruar në KQZ për zgjedhjet e qershorit deri në arritjen e një pakti kombëtar.

Koalicioni opozitar i mbledhur sot në afatin e fundit të limiteve ligjore të regjistrimit vendosi një zëri mos regjjistrimin e opozitës deri në arritjen e një pakti kombëtar politik për zgjedhje të lira e të ndershme përmes një qeverie teknike që do të zbatojë deri në fund ligjin për dekriminalizimin, që do të luftojë me efektivitet drogën dhe paratë e saj dhe do garantojë kushte për zgjedhje të lira e të ndershme

Dialog per zgjidhje jo fasade

Sot është dita e 52-të e protestës Basha tha: Afërmendsh që autori politik i kriminalizimit dhe hashazimit të republikës së vjetër, i asgjësimit të shanseve për reformë zgjedhore përmes zvarritjes nuk mund të jetë dhe autori i zgjidhjes nga pozitat e kryeministrit. Nuk jemi përjashtues, por jemi ftues, propozues për ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo krizë.

E kemi ftuar prej ditës së parë për dialog dhe tash e 5 ditë negociatorët e PD-së janë gati të përgatisin dialogun, ama dialogun për zgjidhje që presin shqiptarët jo monologje shterpë, fasadë sa për të kaluar radhën dhe për tiu kthyer lojës së vjetër se kush e ka fajin. Kjo duhet dhe do të marrë fund.

