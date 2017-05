Protesta e PD - Basha i përgjigjet Hahn: Integrimi nuk do të kalojë nga votime farsë

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i është përgjigjur indirekt komisionerit evropian Johannes Hahn, duke theksuar se rruga evropiane e Shqipërisë nuk mund të kalojë nga votime farsë.

Në ditën e 83 të protestës, Basha ftoi qytetarët që të bashkohen masivisht në protestën e 13 majit, sipas të cilit nga ajo do të kalojë autostrada referendare për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Basha: Pa zgjedhje të lira nuk do të kishte pasur kurrë Evropë. Evropa e vlera është Evropa e shtetit ligjor që nuk ndëshkon të pafajshmit dhe ngre në pushtet kriminelin dhe trafikantin. Miqtë tanë anë e mban botës, duhet ta dinë fare mirë se rruga evropiane nuk mund të kalojë nga bojkoti, nuk mund të kalojë e nuk do të kalojë nga mospjesëmarrja, por kurrsesi nuk do të kalojë nga asgjësimi i garës së vërtetë, nuk do të kalojë nga kthimi i monizmit pas 27 vitesh që e shporrëm. Nuk mundet dhe nuk do të kalojë nga votime farsë të diktuara nga krimi dhe droga.

Rruga evropiane e Shqipërisë do të kalojë nga autostrada referendare e 13 majit për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndaj bashkohuni me mua, familjen time, me fëmijët e mi do të jemi këtu. Ejani me zemrat e mbushura me besim tek e nesërmja që na pret. Unë e kam parë këtë të nesërme, ju po e ndërtoni ditë për ditë.

Bashkë do të shembim çdo pengesë. Bashkë do të nxjerrim në pension kupolën e korruptuar të Republikës së Vjetër do t’ia dorëzojmë Muzeut Kombëtar në pavionin e turpit. Ejani pa frikë. Ky do të jetë manifestimi gjigant. Askush të mos mungojë në këtë moment të historisë, në këtë moment të Evropës që do të vijë e shpalosur me vlerat e saj.

Basha tha se protesta do të hyjë në histori si referendumi për Republikën e Re.

Basha: Kësaj i trembet republika e vjetër, krimi dhe droga. Nuk ka forcë kriminale, nuk ka shtet të korruptuar t’i bëjë ballë dëshirës së qytetarëve për liri. Kukumjaçkat e Republikës së Vjetër nuk na trembin, nuk na shkurajojnë. Nuk na ndalin dot nga kauza evropiane e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.

/Ora News.tv/

