Kriza politike - “Rama dështoi negociatat”, Basha: Javën e ardhshme mosbindje civile

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, u kthye në çadrën e protestës për ti thënë mbështetësve të tij se negociatat dështuan për faj të kryeministrit Rama që nuk pranon krijimin e qeverisë teknike. Basha paralajmëroi mosbindje civile javën e ardhshme në të gjithë vendin.

Dështimin e negociatave me eurodeputetët, lideri i opozitës Lulzim Basha ia faturon kryeministrit Rama që sipas tij nuk pranoi krijimin e qeverisë teknike, kushti themelor i opozitës.

Kreu i PD tha se nuk ka negociata për qeverinë teknike.

Basha: Falenderim dhe mirënjohje të thellë për David McAllister, kryetarin e Komisionit të Punëve të Jashtme në PE, njëkohësisht zëvendës/president i PPE, si dhe për eurodeputetin Knut Fleckenstein, raporterin për Shqipërinë në PE, të cilët erdhën sot në Shqipëri dhe nuk kursyen asnjë përpjekje për ti kontribuar një zgjidhje reale të krizës politike që ka mbërthyer vendin tonë. Falenderimet dhe mirënjohjen time, të PD, opozitës dhe çdo qytetari protestues. Për fat të keq përpjekja e dy ndërmjetësuesve europianë nuk pati sukses sepse Edi Rama refuzon qeverinë teknike të zgjedhjeve të lira, si zgjidhjen e vetme por edhe si zgjidhjen e ndershme për të krijuar kushte dhe premisa të barabarta për zgjedhje të lira dhe të ndershme duke zbatuar ligjin për dekriminalizimin, pra duke larguar kriminelët nga institucionet shtetërore, duke luftuar trafikun e drogës, kultivimin dhe paratë e drogës si kërcënim jetik për demokracinë dhe votën e lurë dhe duke garantuar reformën zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-ODIHR përfshirë edhe votimin biometrik dhe elektronik dhe numërimin elektronik të votës. Ky refuzim ka për bazë frikën e Edi Ramës për të lëshuar karrigen kryeministrore dhe garancitë që përmes karriges kryeministrore ka dhënë tash 3 vite e gjysëm krimit të organizuar dhe narkokartelit.

Lideri i Partisë Demokratike paralajmëroi përshkallëzim të aksionit opozitar me mosbindje civile duke nisur nga java e ardhshme në të gjithë vendin.

Basha: Rama nuk do as zgjedhje të lira dhe as vetting të vërtetë, i trembet demokracisë së vërtetë dhe dretësisë së vërtetë.Nuk do të pranojmë as zgjedhje fasadë as veting fasadë të diktuar nga Rama dhe interesat e tij korruptive dhe kriminale. Jemi të vendosur të vazhdojmë pa kthim betejën tonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe vetting të vërtetë sipas ndryshimeve kushtetuese të 22 korrikut. Javën e ardhshme do të nisim përshkallëzimin e mosbindjes civile anembanë Shqipërisë për ti treguar Edi Ramës dhe tiranisë së krimit dhe drogës se koha kur në Shqipëri bëheshin votime por jo zgjedhje ka marrë fund njëherë e mirë. Nuk do ketë më kurrë votime dhe jo zgjedhje, nuk do ketë më pushtet pa opozitë.

Kreu i PD-së tha se PD ka rënë dakord me një numër të madh propozimesh të natyrës teknike për dekriminalizimin dhe luftën kundër drogës.

Por, shtoi ai, “PD nuk mund të pranojnë kurrë që këto detyra që Rama me vetëdije nuk i kreu gjatë kohës që ishte në qeverisje do mund ti bëjë në këto katër javë, asnjë mundësi, asnjë mendje e shëndoshë nuk mund të pranojë që njeriu që ktheu Shqipërinë në Kolumbi do jetë përgjigja për këto probleme. Kushti i patjetërsyeshëm për zgjedhje të lira dhe të ndershme mbetet qeveria teknike për të luftuar drogën, nxjerrë jashtë institucioneve kriminelët dhe për të krijuar kushtet për votimin elektronik për zgjedhje të lira dhe të ndershme.Kjo nuk është çështje ose-ose por edhe-edhe”.

Sipas liderit të opozitës vetëm pas qeverisë teknike do të bëhet vetting i vërtetë në bazë të ndryshimeve kushtetuese të miratura në 21 korrik të 2016.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter