Kriza politike - Basha kthen përgjigje: Me PPE-në nuk zgjidhen me zhage punët

Kur nuk kishin kaluar vetëm pak minuta nga vendimi i koalicionit PS-LSI për tiu drejtuar Partisë Popullore Europiane për të asistuar në një dialog me opozitën për të zgjidhur krizën politike kryetari i PD-së kthen përgjigje nga çadra e protestës:

” Meqë PS e LSI i paskan zgjidhur punët me njëri-tjetrin dhe paskan dalë me platformë që do i kërkojnë PPE-së të ndihmojnë negociatat po ju them. Kërkojeni ku të doni, por pa qeveri teknike nuk ka zgjedhje në Shqipëri.

Kështu që sa më shumë kohë i vidhni shqiptarëve aq më e rëndë do të jetë fatura për vendin, por ju siguroj nga thellësia e shpirtit se do të bëj gjithçka që pjesën kryesorë të kësaj fature ta paguani ju përgjegjësit e kësaj situate

Lërini demagogjitë, zgjidhni një herë punët me socialistët tuajm, se një pjesë e dinë që jeni të inkrimuar, një pjesë që i çoni zhagen, prapë se prapë nuk ju ndihmojnë dot, se me Partinë Popullore Europiane ka kush flet. Se me PPE nuk zgjidhen me zhage punët siç i zgjidhni në familjen tuaj. Nuk zgjidhen në PPE punët ashtu.

Rruga për dialog është e hapur nga ne por harrojeni se dialogu do të jetë harxhim total kohe me ata që kanë frikë të dorëzojnë pushtetin dhe ti hapin rrugë zgjedhjeve të lira e të ndershme

Basha kishte dhe një përgjigje për Metën i cili tha se Basha është në situatë mosbesimi. Ai këmbëngul në qeveri teknike si e vetmja që do çojë vendin në zgjedhje.

“Basha nuk është në situatë mosbesimi, situatë mosbesimi jeni ju me njëri-tjetrin, unë jam fare i qartë. Kjo qeveri duhet të shkulet me rrënjë. Kjo qeveri duhet të shkulet me rrënjë nga kryeministri e çdo ministër duhet e do të largohen. Ju keni një hapësirë, kundërshtarë. Të uleni bashkë me ne për të përcaktuar qeveri teknike me mbështetje të gjerë politike. Rrugë tjetër nuk ka e nuk ka për të pasur. Kjo për sqarim meqë mbarun kafen e së dielës bashkë me njëri tjetrin.

/Oranews.tv/

