Mbledhje e Kryesisë - Basha kërkesë deputetëve për angazhim maksimal

Gjatë mbledhjes së Kryesisë së Partisë Demokratike, kreu i kësaj partie, Lulzim Basha u ka kërkuar deputetëve angazhim më të madh, duke theksuar se puna e tyre nuk është me kohë të pjesshme.

Basha: Deputetët do funksionojnë ndryshe. Puna e deputetit është full time, jo me kohe të pjesshme. Disiplinimi i punës, për të rritur eficencen dhe opozitarizmin. Nuk mund të lejohen me angazhime të pjesshme me disa orë. Deputetët do të angazhohen çdo ditë me kohë të plotë si ligjvënës dhe ne shërbim të qytetareve.

Caktohen ditët e kalendarët për mbledhjen dhe përgatitjen e deputetëve për ligjet dhe oponencën në parlament dhe në publik, si dhe ditët e takimit me qytetaret në zonat elektorale. Të gjithë deputetë aktivë, asnjë i mënjanuar.

