Replika në FB - Basha i përgjigjet Ramës: PD nuk i duhet dreqit, se dreqi të ka ty

Kreu i PD dhe kryeministri Rama kanë replikuar në rrjetet sociale. Lulzim Basha i është përgjigjur deklaratës së kryeministrit Rama për interpretimin e qëndrimit të DASH.

Në Facebook, Basha shkruan:

“100% dakord me EDramen, PD nuk i duhet dreqit, se dreqi te ka ty!”

Ndërsa me herët kryeministri Edi Rama tha:

“Këtu do jemi e do shohim se kush ka të drejtë, po një gjë është e sigurtë: Një opozitë që i friket Reformës në Drejtësi dhe refuzon të paraqitet për gjykim përpara popullit, nuk i duhet jo Shqipërisë, shqiptarëve dhe miqve e partnerëve tanë ndërkombëtarë, po as dreqit vetë!”

/Oranews.tv/

