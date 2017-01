Selia PD - Basha hedh poshtë çdo skenar: Do shkojmë në zgjedhje me më të mirët

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha hedh poshtë çdo skenar të mos pjesëmarrjes së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 18 qershorit 2017.

Në një takim me kryetarët dhe sekretarët e degëve PD të zhvilluar paraditen e sotme në selinë PD, Basha tha se partia që ai drejton duhet të angazhohet me një aksion të shumëfishtë në terren për zgjedhje të lira e të ndershme por dhe të nisë procesi i përzgjedhjes së kandidatëve për deputetë me të cilët Basha synon të fitojë zgjedhjet

Lulzim Basha: Qeveria dhe mjetet e saj te propagandës janë lëshuar me klishetë merr pjesë a nuk merr pjesë PD në zgjedhje. PD merr pjesë në zgjedhje dhe ato do të jenë të lira e të ndershme. Nuk ka asnjë skenar tjetër. Ne do të luftojmë, përballemi me zgjedhje të lira e të ndershme e do të fitojmë në zgjedhje të lira e të ndershme. Asnjë minutë kohë nuk duhet të harxhojmë. Nxjerrja e Shqipërisë nga kriza Rama kërkon më të mirët dhe më të mirët duhet të kemi”

PD këmbëngul në votimin elektronik si e vetmja garanci që vota e çdo shqiptari shkon aty ku e ka hedhur.

” Nuk ia mohon askush as me blerja as me vjedhje kartash identiteti, as me votimin tjetër përtjetër, apo votimin e shumëfishtë” tha Basha.

Po kështu dhe numërimi elektronik

“Merr fund armata e partiakëve dhe e kriminelëve që fut duart në kuti, blen apo kërcënon numëruesit dhe tjetërson vullnetin e qytetarëve” vijoi Basha

Votimi elektronik, Basha i kthen pergjigje maxhorances

Kryetari i PD-së mbrojti memorandumin e firmosur dje nga koalicioni i opozitës për votim dhe numërim elektronik si kusht jetik jo për interesat e një partie por për qytetarët.

Basha tha se disa përpjekje të mjerueshme të maxhorancës dhe tellallëve e mercenarëve të tyre po përpiqen të japin kohën si justifikim.

Lulzim Basha: “Thonë se nuk ka kohë. E gjejmë kohën e bëjmë kohën. Ajo për të cilën s’ka më kohë ësh të një tjetër palë zgjedhje të vjedhura dhe krimi dikton dhe qeveritarët e korruptuar blejnë e shesin votën. Koha për këtë po ka mbaruar. Koha për zgjedhje të lira nuk mbaron kurrë. Ti lëmë brockullat, ti lyejnë me gjalpë e ti hajnë për vete se shqiptarët nuk i hajnë

Nje alternative tjeter

Basha tha se opozita është e hapur për një alternativë tjetër nëse maxhoranca ka, por shtoi se besimi ndaj saj është zero

Lulzim Basha: Kjo maxhorancë nuk mund të fshihet pas një gjethe fiku dhe nëse nuk e pranon çfarë alternative më të mirë i ofron shqiptarëve, asgjë më pak nuk mund të pranojmë. Jemi të hapur nëse kanë zgjedhje më të mira. Zero besim sepse futja e kriminelëve në zgjedhje nuk na ra nga hëna. Është vepër e kësaj qeverie. Sepse i kapën zgjedhjet i trajtojnë sot si dele. I vjedhin i dhunojnë pastaj i tallin me propagandën e përditshme

Aksioni ne terren

Basha foli për një aksion të shumëfishtë në terren për të bindur qytetarët për zgjedhjet e lira e të ndershme.

“Dalja në terren, mobilizim i qytetarëve për një aksion të shumëfishtë për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme”

Zgjedhja e me te mireve

Basha foli dhe për fillimin e dialogut me të gjitha strukturat dhe shtresta shoqërore për të evientuar potencialet më të mira njerëzore profesionale e intelektuale brenda datës 15 shkurt.

Lulzim Basha: Do ti japim shqiptarëve listën e deputetëve më përfaqësuese e më cilësore që ka pasur ndonjëherë ky vend. Koha ka ardhur. Nxjerrja e Shqipërisë nga kriza Rama (kriza ekonomike, politike, shoqërore) kërkon mobilizimin e më të mirëve dhe më të mirët duhet të kemi. Për të arritur këtë duhet të kemi një proces të hapur dhe të mos mbetet brenda strukturave të PD-së.

Asnje surprize me kandidatet e PD-se

Çdo kandidat për deputet i PD-së do i nënshtrohet një procesi kontrolli të imtësishëm të integritetit të figurës

“Lista e ardhshme e deputevetë të PD-së të mos ketë asnjë suprizë. Demokratët e qytarët duhet të jenë të qetë që çdo propozim i yni është kontrolluar në mënyrë të imtësishme dhe përfaqëson më të mirët, standardin më të lartë që zona përkatëse mund të ofrojë” tha Basha.

Basha tha se me drejtuesit e strukturave të PD-së, në mbledhjen e sotme do të diskutojë dhe për përgatitjet logjistike në terren për fushatën dhe kundërvënien ndaj çdo procesi të listave, apo transferimit të votuesve.

Instituti Republikan Ndërkombëtar ne krah te PD-se

Programi i PD-së është një nga pikat e rendit të ditës dhe Basha tha se ka mbështetjen e jashtëzakonshme nga Partia Popullore Europiane, kristian demokratët e Angela Merkel dhe Instituti Republikan Ndërkombëtar “që po kështu do të na shoqërojnë me ekspertizën dhe ndihmën e tyre gjatë fushatës. Kemi lajme të mira dhe mbështetje të jashtëzakonshme, sepse shpresa për ndryshim përmes PD-së ndahet sot dhe nga faktorë të rëndësishëm euroatlantikë, dhe partnerët tanë që na mbështesin” e mbylli Basha fjalen në prezencë të medias.

/sg/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter