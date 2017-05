Zgjedhjet e 25 qershorit - Basha fton Ramën në debat televiziv: Fund sistemit propocional

Nga qyteti i Fierit, ku prezantoi kandidatët për deputetë kreu i PD, Lulzim Basha ftoi në një debat televiziv kryeministrin dhe njëherësh kreun e PS Edi Rama.

Basha: Sonte e ftoj këtu nga Fieri për një debat televiziv me kandidatin për kryeministër të republikës së re. Edi Rama mund të shëtisës në Shqipëri duke treguar barcaleta, por nuk i çon dot 4 javë me barcaleta, eja në debat, bëj bilancin tënd, unë bilancin tim. Ti programin tënd unë programin tim dhe qytetarët të vendosin me votën e tyre. Ftesën e bëra publike, po nuk e pate dëgjuar po ta nis dhe me shkrim. Por tani do ta them unë pse nuk vjen të shpjegojë, të japë llogari. Ndonjë punë edhe e ka bërë. Unë vetë i kam parë palmat me sy, ti thua asgjë. Mijëra palma, palma dhe fasada bosh.

Basha premtoi se si kryeministër do të heqë sistemin propocional dhe deputetët do të zgjidhen direkt nga populli.

Basha: Si kryeministër do të mbaj premtimin për një republikë të re, për një ekonomi të fortë. Ju ftoj sonte dhe këto 27 ditë që na ndajnë nga heshtja zgjedhore ta bëjmë natën ditë, për ti treguar se shpresa që ka zbritur në këtë vend nuk është ëndrra e Bashës, por është ëndrra e shqiptarëve të bashkuar. Koha e republikës së vjetër ka mbaruar. Së bashku do të ndërtojmë një Shqipëri ku shqiptarët të kenë mundësi dhe politikanët të jenë shërbëtorët tuaj kokëulur. Ndaj republikë e re do të thotë fund sistemit propocional, zgjedhje direkte deputetësh nga populli, do të thtoë fuqizim i votës dhe vendimarrjes qytetare, kontroll dhe balancë, do të thotë fund pushtetit arrogant që në këto vite mendoi për vetë dhe jo për popullin.

Basha tha se ai do të jetë kryeministri i Shqipërisë dhe jo kryeministri i palmave si Edi Rama.

Basha: Kjo është politika e Ramës, atij nuk i interesuan hallet tuaja dhe zgjidhja e problemeve tuaja. Kjo është politika që e shikon Shqipërinë si një telajo. Kjo është politika që do përmbysim me votë në 25 qershor. Unë nuk do të jem kryeministri i palmave, kryeministri i shatërvanëve, i ekspozitave. Nuk do paguaj 900 euro palmën, unë do të jem kryeministri juaj, kryeministri juaj, i Fierit dhe i gjithë Shqipërisë.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter