 /Oranews.tv/

Bllokohet 1 orë trafiku - Basha ftesë për dialog e thirrje për t’iu bashkuar protestës së nesërme

Opozita do të bllokojë të hënën për një orë trafikun në mbarë vendin, nga ora 11-12 të mesditës.

Një ditë para protestës, kreu i PD-së, Lulzim Basha, teksa bëri thirrje për pjesmarrje, siguroi se protesta do të jetë paqësore.

Basha: Shqiptarët janë të bashkuar dhe të vendosur duke nisur me protestën e nesërme.Një orë bllokim i trafikut kombëtar është një sakrificë e vogël dhe dhuratë e madhe për Shqipërinë e re për të bllokuar trafikun e drogës dhe krimit. Të gjithë bashkë, të vendisour dhe thellësisht paqësor bashkohemi të bllokojmë të keqen me këtë paralajmërim që ti hapim rrugën së mirës. Le të bashkohemi nesër 11-12 për ti dhënë ndal krimit, drogës, korrupsionit, po zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe republikës së re.

Basha akuzoi Ramën se ka paralajmëruar dështimin e negociatave përmes ndërmjetësimin europian të martën.

Ai tha se opozita është e gatshme për dialog dhe se zgjedhje pa opozitën nuk do të ketë as në Kavajë dhe as në Shqipëri.

Basha: Me qëndrimet e tyre armiqësore ndaj interesit publik ata dhe Edi Rama në veçanti ka paralajmëruar dështimin e ndërmjetësimit europian të martën që vjen. Unë prapë i bëj thirrje ti thërrasë mendjes, ti hapë rrugë dialogut në funksion të zgjidhjes përmes një qeverie teknike me mbështetje të gjerë politike, me një mandat për të nxjerrë kriminelët nga politika sipas ligjit të dekriminalizimit, për të luftuar drogën dhe paratë e drogës dhe për të krijuar kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme që përfshijnë votimin biometrik dhe elektronik dhe numërimin elektronik. Në asnjë nga këto kushte nuk është interesi i PD apo opozitës por vetëm interesi publik i shqiptarëve të djathtë dhe të majtë.Jemi dhe mbetemi të gatshëm për dialog por harroje se do të pranojmë të kthesh prapë monizmin, harroje se do të ketë zgjedhje pa opozitën. Votime po, por zgjedhje pa opozitën nuk mund të ketë. Opozitën nuk mund ta krijojë kurrë pushteti.Votim pa opozitën nuk mund të ketë as në Kavajë, as në Shqipëri. Nuk do të ketë dhe nuk do të pranohen më votime moniste por do të ketë vetëm zgjedhje të lira dhe të ndershme, sipas standarteve europiane që të cilat mund dhe duhet të vinë vetëm përmes një qeverie teknike.

Strasburgu ja hodhi Ramës tre kandidatura tek ara e Tares

Strasburgu refuzoi tre kandidatët e qeverisë për gjyqtarë në gjykatën e Strasburgut, kjo është e paprecedentë. Asnjëherë nuk ka ndodhur të rrëzohen kandidatët e Shqipërisë, ndodhi para disa muajsh, ndodhi për të dytën herë. Edi Rama tha se për kandidatët që do çoj në Strasburg do të zbatoj vettingun në mënyrë vullnetare. Ja pra e zbatoi sipas tij dhe ja ku dolëm tek ara e Tares, tre kandidatët u refuzuan. Sepse vettingu i Edi Ramës çoi kunatin e Fatmir Xhafaj, sekretaren e përgjithshme të Mirela Kumbaros dhe një ndër ekspertet kryesore të Xhorxh Sorosit për të kapur drejtësinë shqiptare për hesap të Edi Ramës. Strasburgu i tha jo.Ai e do drejtësinë me gjyqtarë dhe prokurorë në kontrollin e tij total.

Deklarata e Bushatit në Shkodër, Basha: Maçoku i Punëve të Jashtme

Ja pse oferta jonë për vetting ju fut tmerrin në palcë, hedh në erë mjaullimat e tyre. Mjaullinte sot dhe maçoku i Punëve të Jashtme nga Shkodra. Po hajde pra, ku e ke guximin, qeveri teknike, marrëveshjen politike të 22 korrikut, nuk ka pse të presim për zgjedhjet, kalojmë dhe zbatojmë vettingun sipas reformës kushtetuese. Por nuk ja mban. Ka dy mënyra, ose në kontrollin e tij, ose mos ta bëjë fare duke pretenduar se nuk e do PD.

Fake news, port-hale, zhage, oturakë

Dje e morëm kampionin e fake news, Top Channel, prapë sot Top Channel. Se ka fajin gazetari i shkretë, Top Channel sot riqarkullon lajmin e një port-haleje europiane nga një farë Martin Banks. E kritikoj se ka dhe media që janë fare pastaj, tualet total. Me ato nuk merrem fare se nuk janë media, janë oturaku ku ulet Kryeministri. Këta që i kritikoj e bëj se mendoj se ka një shpresë që të mos ulet prapanica kryeministrore, se ata të tjerët janë oturakët e kryeministrit.Këta na e kanë shpallur dhe portalin zyrtar të BE. Top Channel nuk ka shkuar aq larg por na e evidenton këtë dhe na e përdor këtë Martin Banks e portahales ‘Eureporter’ për të trembur shqiptarët dhe amplifikuar thirrjet e Edi Ramës dhe qehajave të tij për të frikësuar popullin dhe kujtuar ’97. Pse nuk botojnë Forbes. Ja çfarë tha: “Edi Rama ndërton një ndërmarrje kriminale në vend që e ka kthyer Shqipërinë në qëndrën europiane të krimit të organizuar dhe trafikut të drogës”. Pse është zhdukur kjo nga mediat e kapura? Kjo taktikë e republikës së vjetër që nis zhaget drejt port-haleve në Europë për të bërë propagandën e port-hales së madhe këtu nuk e zbraps një popull të bashkuar që nuk i është ngritur në këmbë për një parti politike, por për fatet e tij. Kush nuk sheh drogën dhe krimin ose është i papërgjegjshëm ose zhage.

Basha: Rama kampion në keqpërdorimin e sportit

Pse kampionët tanë nuk marrin asnjë mbështetje? E mbani mend sesi e keqpërdori kombëtaren e futbollit a thua se ishte ky trajneri i ekipit. Pasi u mbyll ai kapitull zero investime për sportin. Asnjë fjalë për kampionët nga ky që nga mëngjesi deri në darkë gjatë Kampionatit Europian bënte sikur ishte babai dhe nëna e kombëtares shqiptare. Kur është puna për ta keqpërdorur sportin për politikë Edi Rama është kampion, kur është puna për të nderuar sakrificën e kampionëve tanë Edi Rama është kërmill, ligavec, i kompleksuar siç është ai, siç është ky fiku i Tiranës dhe çdo kush tjetër që kompleksohet nga ajo që përfaqësojnë kampionët. Prandaj nuk i nderojnë sepse ata për shkak të kompleksit të tyre, miq të preferuar, shokë, anëtarë të gostive të tyre kanë vetëm njerëzit pa vlera, servilët, gënjeshtarët, mashtruesit, bundrat e krimit dhe vetë kriminelët. Aty ndjehen kampionë, me kampionët ndihen dhe janë ligavecë dhe kërminj. Ky është tipari i republikës së vjetër, kakistokracisë, i sundimit nga më këqijtë. Koncepti i shtetit të fortë dhe shtetit kriminal është në bazë të çdo të keqe që njerëzimi ka njohur.

/Oranews.tv/

