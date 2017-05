Arritja e marrëveshjes - Basha flet për herë të fundit në çadër: Koha e maskarenjve po merr fund

Për herë të dytë brenda dy orësh, kreu i PD doli përpara protestuesve në çadrën e cila sot e kishte ditën e fundit të saj. Ai kishte një mesazh për të gjithë mbështetësit e tij që ta shndërrojnë të gjithë Shqipërinë në çadrën e lirisë. Basha tha se ka marrë fund koha e maskarenjve dhe tani është koha e shqiptarëve.

Basha: Ju merrni me vete mesazhin histori të kësaj çadre, qytetarët e bashkuar për një kauz të drejtë fiton gjithmonë. Ky shesh, këto metra katror janë hapësirë e parë që ju çliruat në 18 shkurt, tani që themelet e republikës së re janë misharuar në marrëveshjen e arritur.

Ju fitimtarët e vërtetë të kësaj beteje, bashkë me shqiptarët ju pret një tjetër mision i madh, ta shndërrojmë shqipërinë në sheshin e lirisë, në çadrën e lirisë. Infektojeni gjithë Shqipërinë me kurajon tuaj, me besimin tuaj të patundur.

Le ta dije çdo shqiptar se koha e frikës ka marrë fund, koha e zuzarëve që ju vidhnin dhe blinin votat ka marrë fund, koha e maskarenjve po merr fund, tani është koha e shqiptarëve.

/Oranews.tv/

