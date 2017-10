Pas mbledhjes së grupit - Basha: Do rikthejmë praktikën e seancës së pyetjeve në Kuvend

Analiza e seancës së tensionuar parlamentare gjatë javës së kaluar ka qenë në fokus të diskutimeve të grupit parlamentar demokrat këtë të hënë.

Në mbyllje të mbledhjes, kryedemokrati Basha tha se mazhoranca po tenton ti mbyllë gojën opozitës por nuk do t’ia dalë.

Për këtë, Basha tha se do të intensifikojnë aktivitetin parlamentar, duke paralajmëruar rikthimin e praktikës së seancës së pyetjeve në Kuvend.

Basha: Në vijim të ngjarjes së shëmtuar të javës së kaluar dhe të dy javëve të kaluara ku Edi Rama përmes Gramoz Ruçit u mundua të dhunojë rrregulloren për ti mbyllur gojën opozitës. Kjo nuk ka për tu pranuar kurrë dhe nuk do të ndodhë, e kundërta do të ndodhë.Ne do të intensifikojmë aktivitetin tonë parlamentar, duke rikthyer një praktikë konform rregullores që është praktika e seancës së pyetjeve për të vendosur Edi Ramën dhe Ministrat e tij para përgjegjësisë. Diçka prej të cilës po mundohet të largohet çdo ditë, duke dalë një ditë si baçevan, një ditë si kopshtar.

Paska hapur dhe Pallatin Mbretëror. Këtej rrit taksat, këtej më shumë bar për qytetarët.Sigurisht që nuk është as baçevar dhe as kopshtar, është përgjegjësi për një Shqipëri të fundosur nga krimi, të vetmin vend që nuk i hapen negociatat, ndërkohë që Serbia dhe Mali i Zi ecin përpara me negociatat dhe në këto kushte ta harrojë se me opozitën dhe PD do të ketë diçka tjetër përveç përballjes totale. Ai e ka zgjedhur kompromosin, kompromisin e ka me krimin e organizuar, e ka me Sejdinët jo vetëm në Elbasan por anembanë Shqipërisë me Sejdinët e krimit dhe në këtë rreshtim është e qartë se Edi Rama ka vënë PS dhe qeverinë në funksion të aleancës me krimin, ne jemi në funksion të aleancës së vlerave me qytetarët dhe kjo do të shpaloset në çdo aspekt të përballjes parlamentare.

Të enjten në parlament do të rikthehet debati për reformën zgjedhore. Basha nënvizoi se pa rivendosur institucionin e zgjedhjeve, shqiptarët kurrë nuk do të kenë një qeveri që të mendojë për ta.

Basha: Theksi këtë javë mbetet tek zgjedhjet e lira dhe të ndershme, duket si përsëritje por pa rivendosur institucionin e zgjedhjeve shqiptarët kurrë nuk do të kenë një qeveri që të mendojë për ta. Do mendojë për ata që e sollën në pushtet, Edi Ramën e sollën në pushtet bandat, krimi, droga dhe paratë e drogës.Ky është haraçi që paguan çdo shqiptar nga mëngjesi deri në darkë sot qoftë sa i përket përkeqësimit të qeverisjes, rritjes së taksave mungesës së shërbimeve nga shëndetësia tek arsimi, gjendjes së përgjithshme ekonomike të vendit që janë efekte të një qeverie që bashkëqeveris me krimin, një Kryeministri që është rob i marrëdhënies korruptive me oligarkët.

Në Shqipëri ka një paradoks, një grusht njerëzish pasurohen dhe vazhdojnë të pasurohen dhe në këto momente që flasim ne, ndërkohë që shumica e shqiptarëve duan të largohen. Themeli i kësaj të keqeje është një qeveri që nuk vjen nga zgjedhjet, pa rregulluar këtë themel asgjë tjetër nuk do të shkojë mirë në shtëpinë tonë të përbashkët që është Shqipëria.

/Oranews.tv/

