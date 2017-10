Itali - Bari, gjendet mes shkëmbinjve një trup i pajetë, ndoshta shqiptar

Një trup i pajetë në gjëndje të avancuar dekompozimi është gjetur më datë 1 tetor në brigjet e dregdetit të Barit. Ka dyshime se mund të jetë një shtetas shqitpar apo grek.

Trupi u gjet mes shkëmbinjve të lungomares “9 Maji” të Barit, nga një kalimtar i rastit i cili ka njoftuar menjëherë autoritetet policore.

Kufoma është rreth moshës 40 vjeç, me trup të mbushur, pa krahë, pa këmbë, pa flokë e në gjëndje të avancuar dekompozimi.

Analizat e para të mjekut ligjor vërtetojnë se trupi ka qëndruar të paktën 2 muaj në ujë.

Gjithashtu analizimi i rrjedhjes së ujërave në atë zonë sugjeron se trupi mund t’i përkas një shtetasi grek o shqiptar.

Nuk ka asnjë tatuazh në trup dhe të vetmit elementë që mund të ndihmojnë për identifikimin e tij janë dy proteza dhëmbësh. Protezat ndodhen në pjesën e sipërme të gojës në të dy krahët e djathtë dhe e të majtë.

Mbi identifikimin e kofomës po heton prokurori italian Baldo Pisani. Prokuroria e Barit ka autorizuar dërgimin e trupit pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore e fton të gjithë personat që janë në kërkim të një të afërmi që është zhdukur prej dy muajsh e me këto karakteristika të paraqiten pranë këtij institucioni të shoqëruar me një radiografi të kokës apo me një ekografi panoramike të dhëmbëve të personit të zhdukur.

/Oranews.tv/

