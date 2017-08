Ekstradimi - “Ballisti”, Ministria e Drejtësisë, i dërgon javën tjetër dosjen Kroacisë

Në fillim të javës së ardhshme, ministri i drejtësisë Gazmend Bardhi, do t’i dërgojë dosjen e plotë homologut kroat për të mos lejuar ekstradimin në serbi të Ismail Morinës i njohur si “Ballsiti”.

Burimet i thanë Ora News, se pas kërkesës zyrtare të ministrit Bardhi, të premten Federata Shqiptare e Futbollit ka vënë në dispozicion vendimin e gjykatës së arbitrazhit sportiv, e cila i dha të drejtë kombëtares shqiptare ndërsa dënonte dhunën e ushtruar në stadiumin e Beogradit ndaj skuadrës së futbollit shqiptar dhe një video e cila përmban gjithë pamjet e agresionit që u ushtrua ndaj kombëtares shqiptare.

Dosja e plotë bashkë me argumentet se Serbia po e përdor këtë çështje politikisht dhe se shtetasi Ismail Morina rrezikon t’i nënshtrohet persekutimeve për shkak të shtetësisë apo gjendjes së tij personale apo shoqërore. Ministri i drejtësisë Gazmend Bardhi, është angazhuar personalisht dhe po ndjek në mënyrë konstante trajtimin e çështjes nga autoritet kroate.

Ndërkohë. nga Shkodra edhe ministri i Jashtëm Ditmir Bushati tha se edhe pas komunikimit mes dy kryeministrave shqiptar dhe kroat në Podgoricë, po bëhen përpjekje të tjera nga ana e shtetit shqiptar për të mos lejuar ekstradimin e Ballist Morinës në Serbi.

Bushati: Ka një komunikim në nivel qeveritar në lidhje me atë se çfarë do të ndodhë me Ballist Morinën. Fjala përfundimtare pavarësisht vendimmarrjes së gjyqësorit, në të tilla raste i takon qeverisë kroate dhe ne jemi besimplotë se kjo çështje do të zgjidhet në mënyrë rracionale.

Marrëdhëniet me Serbinë, ministri Bushati i krahason me një tryezë shahu, ku secila palë bën lëvizjet e saj. Por për të mos u lodhur në kërkimet e shembujve, ai i referohet Italisë e cila refuzoi pak kohë më parë një kërkesë të ngjashme që bëri Serbia për Ballist Morinës.

