E ftuar në emisionin Arena në Ora News, aktivistja Elsa Ballauri, tha për moderatorin Dritan Hila, se retorika e përdorur nga Kryeministri Rama gjatë zgjedhjeve, ishte e gabuar dhe nuk do të ndodhte nëse media do të ishte e fortë.

Ballauri: Media është e para që ndikohet nga politika. Unë nuk dua të merrem me atë çfarë bëri Kryeministri gjatë zgjedhjeve të qershorit. Mendoj se gjeti shesh e bëri përshesh. Nëse do të kishim një media të fortë e të palëkundur, nuk do të dilnin terma të tillë si kazan, tepsi etj. Ai e di që media është e manipulueshme dhe shfrytëzoi.

Por, më keq është se ne kemi edhe vetëmanipulim të medias, ato janë shumë komformiste. Unë nuk di që një grup gazetarësh të mos shkojnë te një politikan, për sa kohë ai mban një qëndrim të gabuar, ta bojkotojnë atë. Edhe nëse këtë qëndrim nuk do ta dijë Kryeministri, do të vlerësojnë njerëzit, ata do të kenë besim tek këta gazetarë.”

