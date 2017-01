Reforma zgjedhore - Balla thirrje PD: Të vijë në komision të diskutojmë propozimet e OSBE-ODIHR

Taulant Balla i bëri thirrje përfaqesuësve të Partisë Demokratike në komisionin e reformës zgjedhore ti rikthehen punës për të bere të mundur ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor. Balla tha se në kaq kohe sa ka mbetur, ndryshimet e propozuara janë ato që ka rekomanduar edhe OSBE ODIHR

Balla: I bëj thirrje PD dhe përefaqësuesve të saj në Komisionin e Reformës Zgjedhore që të vazhdojmë mbledhjen e komisionit. Kemi një dokument sintezë të të gjitha propozimeve të ardhura nga të gjitha palët e përfshira jo vetëm partitë politike kryesore. Të diskutojmë për rekomandime të cilat mund të punojmë për të gjetur konsensusin. Pika e parë për të cilën duhet të ulemi është çështja e transparencës së financimit të partive dhe fushatave zgjedhore. Do të ishte edhe çështjet e rregullimit të mënyrës së mbulimit të fushatave zgjedhore nga ana e mediave dhe reklamës në media. Heqje të reklamës televizive me pagesë. Të diskutojmë edhe për çështje që KQZ ka nevojë. KQZ është duke bërë gati një kërkesë drejtuar kuvendit lidhur me rritjen e buxhetit.

Lidhur me votimin elektronik, bashkekryetari i komisionit te posacem per reformen zgjedhore, Balla tha se PS eshte dakord por perseriti qendrimin se me.pare duhet te merret nje mendim nga arbitri i gjithepranuar qe eshte OSBE ODIHR.

/Oranews.tv/

