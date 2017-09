Balla: Nuk ka më projekt-ligj për dekoratat apo për mbetjet

Kryetari i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla tha se nuk do të ketë me projektligj për mbetjet apo dekoratat.

Në një status në FB, Balla thotë se Grupi Parlamentar Socialist do t’i rikthejë në publik për një debat shterrues.

Balla: Nuk ka më projekt-ligj për dekoratat apo për mbetjet. Grupi Parlamentar Socialist do t’i rikthejë në publik për një debat shterrues, bazuar në argumenta jo në akuza dhe në arsye jo në mllef. Bashkëqeverisja me njerëzit e zakonshëm ka filluar.

Kjo do të thotës se dekreti i ish-Presidentit të Republikës, Bujar Nishani për menaxhimin e integruar të mbetjeve, por edhe pr/ligji aq shume i debatuar për heqjen e dekoratave, titujve dhe medaljeve për ish-diktatorin Enver Hoxha dhe bashkëpunëtorët e ish-sigurimit të shtetit nuk do të jenë pjesë e nismave ligjore që do të diskutohen në Parlament.

/Oranews.tv/

