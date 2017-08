Avionët e BE ndihmuan Shqipërinë për shuarjen e zjarreve

Bashkimi Europian ka ndihmuar sot Shqipërinë me avione shtesë për të përballuar situatën e zjarreve.

Në një postim në Facebook thuhet se “çdo vit zjarret që shkatërrojnë pyjet ndodhin në Europë dhe botë. BE ndihmon! Sot, BE ndihmoi në mobilizimin e avionëve shtesë për të luftuar me zjarret në Shqipëri.”

Në postimin në FB thuhet gjithashtu se “Kur shkalla e një zjarri tejkalon kapacitetin e një vendi për ta shuar atë, Mekanizmi i BE-së për Mbrojtjen Civile mund të aktivizohet për të dhënë një përgjigje të shpejtë dhe efektive”.

