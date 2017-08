Athina reagon ndaj miratimit te planit urbanistik te Himares

Athina zyrtare ka reaguar serish lidhur me ceshtjen e planit te pergjithshem vendor te bashkise Himare.

Pasi keshilli bashkiak e ka miratuar kete plan ne nje mbledhje te zhvilluar ne fshatin Kuc, te merkuren, zedhenesi i ministrise se jashtme greke eshte pyetur te enjten paradite nga media greke se cili eshte komenti i Athines.

“Duket se autoritetet shqiptare vleresojne shkeljen e te drejtave te minoritetit grek, si me te rendesishme nga rruga europiane e vendit “, ka qene pergjigjja lakonike e zedhenesit te ministrise se jashtme, Aleksandros Genimatas.

Qe ne fillese te reagimeve nga banoret ndaj planit te pergjithshem vendor te bashkise, diplomacia greke ka nderhyre vazhdimisht me deklarata kritike ndaj autoriteteve dhe qeverise shqiptare.

Ndersa ministri i jashtem Nikos Kotzias ka theksuar disa here se ceshtja e respektimit te se te drejtes se prones te minoriareve greke ne Shqiperi, eshte tashme nje nga kushtet qe qeveria shqiptare duhet te permbushe me qellim qe te hapen negociatat per anetaresim ne BE.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter