/Oranews.tv/ 

Atentati në Lushnje, merret në pyetje Julian Sula

Julian Sula është marrë dje në pyetje lidhur me atentatin e ndodhur në Lushnje ku mbetën të vrarë dy të rinj si dhe u plagosën 2 të tjerë.

Sot në mëgjes ai është paraqitur dje në mbrëmje në policinë e Lushnjes ku është marrë në pyetje rreth ngjarjes.

Policia në Lushnje ka shtuar prezencën dhe kontrollet për të kapur dy të akuzuarit për atentatin, Laert Haxhiu dhe Orges Bilbili.

Pasditen e 11 tetorit, dy të rinj humbën jetën në një atentat në Lushnje, Jurgen Hoxha dhe Zamir Latifi dhe dy të tjerë u plagosën.

Identifikimi i dy të dyshuarve Laert Haxhiu e Orges Bilbili, të shpallur tashmë në kërkim, është bërë pas këqyrjes së kamerave të sigurisë në vendin e quajtur “Kryqëzimi i Urës së Përroit” pasditen e të mërkurës.

Hetuesit kanë zbuluar prova me vlerë edhe në makinën tip Benz, e përdorur nga autorët, cila u gjet e djegur po ditën e krimit, në parcelat e fshatit Çukas, në krahun e majtë të rrugës nacionale Lushnje-Berat. Në makinë u sekuestruan 3 armë zjarri dhe një fishek i paplasur.

Laert Haxhiu sipas policisë, ka qenë i dyshuar për plagosjen e shtetasit Xhulio Shkurti, nipi i Aldo Bares, i cili i shpëtoi atentatit në shtator 2016.

Laert Haxhiu dyshohet se ka vrarë shokun e Aldo Bares, Gerti Lala i njohur me nofkën “Iriqi” në vitin 2009. Pas këtij krimi Haxhiu doli nga burgu në fund të vitit 2014-ës, por u arrestua sërish në Qershor të vitit 2015 me akuzat për trafik heroine gjatë operacionit të koduar me emrin “Smart”.

