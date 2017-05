As nxjemje nuk bëhet me këtë listë…

Shkrimtarja e njohur Flutura Açka ka shpërthyer kundër listës të kryedemokratit Lulzim Basha me kandidatët për deputetë në garën e 25 qershorit.

Postimi ne facebook

As nxjemje nuk bëhet me këtë listë…

Unë nuk i di problemet e partisë, por di se Jozefina Topalli ka qenë një opozitare e vërtetë, ndër të paktat që bënte opozitë në këto katër vite, kur të tjerër flinin. Ndër të paktat që ia ndryshoi hijen e rëndë asaj godine me sharmin e saj. E para që mundi të thyejë protokollet e ftohta dhe e hapi derën për artistë, mjekë, shkencëtarë. E vetmja që nuk u përfol në popull si ‘xhepiste’ e shtetit në pozicionin e saj.

Unë nuk di kush do të bëjë opozitë, se të bërit opozitë do edhe sharm edhe mend edhe ndershmeri, veç në paçi vendosur të bashkëqrverisni me bijtë e atyre që pagëzuan komunizmin, pa kerkuar ndjesë kurrë.

Keqardhje, PD nuk ka nevojë nxemje për në pushtet, por të marrë pushtet!!!

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter