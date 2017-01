Analize - Artan Hoxha: Mandati 4-vjeçar përfundon me një zhgënjim të madh

Analisti Artan Hoxha e quan të rremë mitin e qeverisjes së reformave. Duke iu referuar aksioneve qeveritare ai thotë se arroganca e qeverisë arriti nivelet e pandjeshmërisë njerëzore, duke çuar deri në vetëvrasje.

Artan Hoxha: Miti që ushqen kjo maxhorancë përmes artilerisë së vet mediatike se është maxhoranca e paepur e reformave të mëdha, është një mit tashmë i rënë. Mjafton të kujtojmë këtu vetmburrjet e mëdha të kësaj maxhorance në atë që u quajt ‘fundi i marrëzisë’, aksioni për mbylljen e lojërave të fatit ku dhe sot e kësaj dite vazhdojnë të gjallërojnë si më parë.

Po. Ka një disiplinim të sjelljes në tregun e energjisë, në shpërndarjen e energjisë, por suksesi i kësaj qeverie kompromentohet rëndë nga superarroganca e saj e cila arriti nivelet e pandjeshmërisë dhe kemi patur shumë raste familjesh realisht në vështirësi ekonomike, të cilat nuk mund të përballonin dot formalizimin e shpejtë dhe galopant dhe mes tyre kemi patur deri dhe raste vetvrasjesh. Është superarroganca e cila bëri që kjo qeveri të jetë e pandjeshme ndaj nevojave të njerëzve dhe të ngrijë për 3 vite me radhë pagat në sektorin publik.

Mandati 4-vjeçar i kësaj qeverie që nisi me premtime të mëdha dhe njëkohësisht me një pritshmëri të madhe nga një shumicë dërrmuese e shqiptarëve, përfundon sot me një zhgënjim të madh, nga ana e shqiptarëve, pikërisht sepse ishte e rreme që në nisje dhe e bazuar tek perceptimi i pushtetit si forcë dhe tek perceptimi i votave të marra, si shpulla

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter