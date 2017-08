Artan Fuga: Pseudonimsi anonims më kërcënon; pusho ose ik!

Gjatë muajit shtator pritet të zhvillohen zgjedhjet për kryesinë e re të Akademisë së Shkencave.

Akademiku i njohur Artan Fuga ka shprehur kritika për mënyrën se si po zhvillohen zgjedhjet, duke kërkuar reformim të kësaj Akademie, duke theksuar se ajo është futur në ngërç institucional.

Në lidhje me këtë çështje, Fuga ka marrë edhe një koment të gjatë, që sipas tij është kërcënim për t’i mbyllur gojën.

Dhe anonimsi, i cili mund të jetë kushdo, edhe një rruga, por kurrsesi një akademik, aktivizohet me shpifje qesharake si edhe me thirrjen : Ti që kërkon transformim në akademinë e shkencave largoju që andej! Mos fol në publik. Hesht! Ja kërkesa agresive: ose prano kalbëzimin, dhe merr atë honorar, ose ikkkkkk!

Mesazhi i publikuar nga Profesor Fuga:

-Elda Mucollari Fuga mesa di une ju, si anetar i rregullt i akademise se shkencave prej 8 vitesh nuk keni marre kurre pjese (ose per te qene te sakte maksimumi 1-2 here) ne mbledhjet e asamblese se Akademise se.Shkencave. 1. Ky fakt, i nderuar, ju ben ju te humbisni cdo te drejte per te kerkuar, pretenduar apo sygjeruar, kjo per te qene korrekt me parimet etiko-morale te shoqerise. 2. Ceshtjet qe kane nevoje per diskutim, diskutohen ne asamble, ne sallen qendrore te akademise (salle qe sju ka pare kurre juve) dhe jo ne ndonje qorrsokak tinezar “facebook-u” ku shkruani ju. 3. Mesa une jam e informuar, nuk ka ndonje pengese ne ligj, per ate qe ju e quani “rrotacion kryetar-nenkryetar”.

Eshte e drejta e kujtdo te zgjidhet dhe rizgjidhet (konform caqeve te caktuara ne ligj), po ku e njihni ju ligjin, po ku e dini ju qe ligji thjesht dhe ftohte zbatohet, ju thoni meqe une mendoj keshtu (mua me leverdis keshtu) edhe ligjin ta interpretojme keshtu. Futesh ne burg i dashur, kur ligjin e interpreton sipas logjikes tende, apo deshires tende.

4. Do ta merrja seriozishte kete shkrimin tuaj, nese ju do te kishit shprehur deshiren per te kandiduar ne ndonje nga postet drejtuese ne A.SH. dhe tju jete mohuar kjo e drejte. Atehere shkrimi juaj mund te merrte vlere. por jo, ska ndodhur asgje e tille, ju nuk keni guxim te shfaqni nje pretendim te tille. ju nuk keni kellqe te beni asgje pervecse te shkruani e-maile, letra, pacavure cepash gazetash. 5. Ahh per ta mbyllur Fuge, meqe te qenka renduar shume ndergjegjia me ate cka po shkon Akademia e Shkencave largohu me mire nga ai komunitet, hiq dore nga titulli Akademik( edhe de juro), keshtu cliron ndergjegjen tende dhe ndalon se qeni “qesharaku” mes akademikeve.

Po si mund ta besh ti kete, ti shperblehesh prej akademise, cdo muaj, ne shumen prej 500 mije lekesh te vjetra, per te shfryre mllefin qe ke ndaj akademise, madje cdo gjeje qe frymon mbi kete bote. Se kam kuptuar kurre pse nuk refuzon ti marresh ato para mujore, te kesaj akademie qe sipas teje vegjoton ……… kjo eshte me e ndershmja “filozofi yne llomotites. Ahhhhhh Fuge aahhhhh boll i dashur u bere objekt talljeje per shqiptaret, se eshte turp mban akoma titullin e nderuar “Anetar i Akademise se Shkencave te Shqiperise”. Dhe per ta mbyllur shko voto ne daten 4 shtator dhe na bej ndonje selfie me pamje nga kutia e votimit. Beje njehere detyren per te cilen shperblehesh cdo muaj. pls mo e fshi komentim tim

