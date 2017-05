Arsimi, 30% e fëmijëve me aftësi të veçanta jashtë shkollave

Nga 70 mijë fëmijë me aftësi të veçanta, 30% e tyre nuk kanë mundësi të shkojnë në shkollë për shkak të pengesave në infrastrukturë dhe mungesës së mësuesve ndihmës.

“30 % e fëmijëve me aftësi të kufizuara në moshën 6-18 vjeç janë akoma jashtë sistemit të arsimit. Vetëm 15% e fëmijëve me aftësi të kufizuara që janë në sistemin arsimor kanë akses te mësuesi ndihmës, të cilët patjetër duhet të kenë kualifikimin përkatës”, u shrpeh drejtoresha e “Save the Children”, Anila Meço.

Në daljen e saj e parë publike, ministrja e re e Arsimit, Mirela Karabina, tha se mësuesit mbështetës duhet të jenë në çdo shkollë.

“Në ligj e kemi të mbështetur, por duhet ta bëjmë realitet, sepse mësuesit dhe fëmijët kanë shumë nevojë për këtë gjë. Mësuesi mbështetës është një domosdoshmëri sot, sepse nësë shohim shifrat shikojmë që shkollat në rritje kanë nevojë për këtë aistencë”, theksoi ministrja e Arsimit.

E njëjta problematikë lidhur me shërbimet që ofrohen për fëmijët me aftësi të veçanta është edhe në Kosovë.

“Në Kosovë janë 150 mijë persona me aftësi të kufizuara dhe rreth gjysma e tyre janë fëmijë të moshës shkollore. 10% e këtyre fëmijëve me aftësi të kufizuara përfitojnë nga shërbimet cilësore duke përfshirë arsimin, shëndetësinë dhe shërbimet sociale”, pohoi kreu i “Save the Children” në Kosovë, Ahmet Kryeziu.

Ekpsertët e fushës kanë kërkuar që të rriten investimet publike në arsim si dhe të ketë një zë specifik në buxhet për fëmijët me aftësi ndryshe, për të cilët alokohen vetëm 1.27% e fondeve të arsimit.

