Korçë - Arrestohet polakja në kërkim, në mjetin e saj u gjetën 24.4 kg kanabis

Arrestohet e reja polake e shpallur në kërkim një ditë më parë për sekuestrimin e 24.4 kg kanabis në mjetin në pronësi të saj. Lënda narkotike u kap në pikën kufitare të Qafë Thanës.

Blutë e Korçës vunë në pranga shtetasen Sara H 25 vjeçe, banuese në Poloni.

“Ndalimi i saj u bë pasi më datë 08.09.2017, në dalje të P.K.K Qafë-Thanë, në mjetin tip “Volkswagen” në pronësi të kësaj shtetase (me drejtues shtetasin Jozef Drynda, i cili udhëtonte së bashku me babain e tij Mikolaj Drynda) u gjetën e sekuestruan në cilësinë e provës materiale 69 pako me peshë 24 Kg e 400 gr lëndë e dyshuar narkotike Cannabis Sativa”.

Materialet iu referuan Prokurorisë të Krimeve të Rënda në Tiranë për veprën penale “Trafikimi i narkotikëve, kryer në bashkëpunim”.

/Oranews.tv/

