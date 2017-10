Fier - Arrestohet 33-vjeçari, 4 mijë lekë policit për “të mos parë” xhamat e zinj

Policia e Fierit ka vënë në pranga një 33 vjeçar me akuzën e mitdhënies. I arrestuari është Gazmend Stani, banues në fshatin Mbyet.

Sipas bluve, “më datë 07.10.2017, në lagjen “1Maj” Fier, ky shtetas duke udhëtuar me mjetin tip “Volkswagen”, me targa AA 160 SC, iu ka dhënë rryshfet 4000 lekë punonjësve të policisë me qëllim shmangien e masës administrative pasi kishte makinën me xhama të zinj”.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për veprën penale “Korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.

/Oranews.tv/

