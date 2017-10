Beteja nis nga Durrësi - Arrestimi i njeriut të Lul Berishës i lidhur me deklaratat e Lu

Deklarata e Ambasadorit amerikan në lidhje me grupet kriminale ka vënë në lëvizje policinë e shtetit, e cila ka nisur në Durrës goditjen e bandave.

Dy persona, pjesë e bandës së Durrësit u arrestuan mbrëmjen e djeshme në saj të operacionit “Vjeshtë 2017”.

Sipas policisë, Marjel Fierza, 30 vjeç, person me precedent penal dhe shoku i tij Genti Nderjaku, 34 vjeç, u arrestuan në sajë të operacionit “Vjeshte 2017”, ndërsa në makinën e tyre u gjetën edhe dy armë zjarri.

Në një raport të Ministrisë së Brendshme, Fierza rezultonte pjesë e bandës që drejtohej nga Lulzim Berisha.

Dokumenti sekret saktësonte se Lul Berisha e drejtonte bandën e tij nga burgu dhe i delegonte urdhrat tek njerëz të besuar si Julian Meçaj e Marjel Fierza, Mond Çekiçi dhe Plarent Dervishaj, për të cilin në prill të 2015 Apeli i Krimeve të Rënda i ka pushuar të gjitha akuzat.

Më herët 30-vjeçari u ka shpëtuar dy atentateve, në vitin 2010 dhe 2012, ku edhe mbeti i plagosur.

Policia zyrtarisht bëri me dije se arrestimi i tyre u bë në sajë të një operacioni për plan-zbatimin e masave të koduar “Vjeshtë 2017”, por burime konfidenciale konfirmojnë se arrestimi i tyre erdhi pas deklaratës së ambasadorit Amerikan, Donald Lu, i cili kërkoi goditjen e grupeve kriminale.

“Efektivet e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës në bashkëpunim me specialistët për Krimet në Komisariatin e Policisë Durrës, në zbatim të Plan- Operacionit “Vjeshtë 2017″ në bazë të informacioneve nga strukturat policore për mbajtjen nën kontroll dhe goditjen e grupeve kriminale kanë arrestuar në flagrancë shtetasit: Marjel Fierza 30 vjeç, banues në Durrës; Genti Nderjaku 34 vjeç, banues në Durrës. Arrestimi i tyre u bë pasi gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin tip ‘Porche’, me drejtues shtetasin Marjel Fierza u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provave materiale: 2 armë zjarri pistoletë tip Beretta; automjeti tip Porche dhe 6 telefona celularë”, sqaroi policia me anë të një njoftimi për shtyp.

Ndërkohë, policia po ushtron kontrolle në banesa dhe automjete për kapjen e personave të tjerë.

Mësohet se Fierza po mbahej nën vëzhgim nga policia e Durrësit prej disa kohësh, pasi ishte bërë pjesë e grupeve kriminale që veprojnë në qytetin bregdetar e më gjerë.

30-vjecari në vitin 2010 pati një përplasje me shtetasin me iniciale A.A, ku për pasojë mbeti i plagosur ky i fundit.

Ndërsa dy vite me vonë iu bë atentat duke u qëlluar me 20 plumba teksa udhëtonte me automjet në afërsi të “Ura e Dajlanit”.

Pak muaj më vonë, persona ende të paidentifikuar hodhën në erë automjetin e Fierzës.

Kjo është goditja e parë e policisë se Durrësit në drejtim të shkatërrimit të bandave kriminale.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter