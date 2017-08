/Oranews.tv/ 

Tirane - Apeli i Veliajt për prindërit: Zgjidhni shkollat pranë vendbanimeve

Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj i ka bërë thirrje prindërve kryeqytetas që të zgjedhin shkollat pranë vendbanimeve duke premtuar cilësi të njëjtë nga mësuesit.

Sipas Veliajt vetëm në këtë mënyrë mund të shmanget trafiku dhe të hiqet mësimi me dy turne. Kjo deklaratë e kreut të bashkisë, Tiranë u bë gjatë inaugurimit të 3 fushave sportive në shkollën e Shëngjergjit

Erion Veliaj: Nuk ka nevojë që të gjithë nxënësit t’i hipim në fugon në mëngjes dhe të bëjmë një tollovi, një kosto në trafik, një kosto financiare, një kosto në nerva, edhe në kohë të gjitha atyre familjeve që nga mania për t’i çuar fëmijët në shkollat më të mira po i largojnë nga vendbanimi i tyre. Dua t’i inkurajoj të gjithë prindërit që të fokusohen tek shkolla e tyre më e afërt për t’u siguruar që gradualisht zhdukim çështjen e arsimit me dy turne në të gjithë qarkun e Tiranës”

Veliaj bëri me dije se do të vijojnë investimet ndërsa theksoi se do të vazhdojë me fazën e dytë të ndërtimit të Parkut Olimpik.

Erion Veliaj: Do të vazhdojmë të fokusohemi edhe tek sporti elitar. Këtë vit do të vazhdojmë fazën e dytë të Parkut Olimpik, me pishinat olimpike, terrenet sportive. Kemi një projekt gjithashtu të ngjashëm si me stadiumin “Qemal Stafa”, edhe me pallatin sportit “Asllan Rusi”, pra me partneritet publik-privat, ku qyteti të përfitojë falas një pallat sporti modern”

Bashkia e Tiranës ka përfunduar ndërtimin e disa terreneve sportive për 220 nxënësit e fshatrave të Shëngjergjit që frekuentojnë Shkollën e Bashkuar në Verri.

Investimi u përfundua në pak javë duke i dhënë nxënësve të shkollës dhe gjithë komunitetit të zonës tre fusha të reja sportive.

