"Shqipëria pa armë" - Apeli i Ministrit Tahiri: Dorëzoni armët nëse doni ti shpëtoni burgut

Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri u ka apeluar banorëve të fshatit Asim Zeneli në zonën e Antigonesë në Gjirokastër që të dorëzojnë vullnetarisht armët pa leje që nga koha e vitit ’97. Tahiri inauguroi në Gjirokastër edhe zyrën e shërbimit për qytetarët pranë policisë së qarkut.

Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ka nisur nga Gjirokastra fushatën “Shqipëria pa armë”.

Në një takim me banorët e fshatit Asim Zeneli, Ministri u apeloi dorëzimin vullnetar të armëve.

Ai u tha të përfitojnë nga amnistia e miratuar nga parlamenti që nuk ndiqet penalisht kush dorëzon armët.

Tahiri: Një Shqipëri pa armë. Ne na duhet një Shqipëri e kulturës, e librave, e sportit, por nuk na duhet një Shqipëri me armë. Ka 20 vite që nga ’97, që Shqipëria e ka këtë problem, me armë të paligjshme që gjenden në duart e qytetarëve. Policia do të trokasë derë më derë në të gjithë Shqipërinë për të ftuar qytetarët të dorëzojnë armët. Sot me ligjin që kemi miratuar, ai që dorëzon armën nuk dënohet.

Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, ishte në Gjirokastër ku inauguroi dhe zyrën e re të shërbimit të qytetarëve prane Drejtorise së policisë së qarkut.

/Oranews.tv/

