Dy ditë pas vrasjes së gjyqtares, Fildes Hafizi, një tjetër apel për ndihmë vjen këtë herë nga një grua e cila kërcënohet nga ish-bashkëshorti i saj.

Merita Brama i ka dërguar një letër publike Nismës Thurje, ku kërkon të ndihmohet dhe të mos ketë edhe ajo fatin e gjyqtares.

Gruaja tregon sesi disa kohë më parë është rrahur barbarisht me levë në rrugë nga ish-burri, Agim Doçi.

Në mesazhin e saj gruaja nga Fushë Kruja tregon se është divorcuar disa muaj më parë nga ish-burri, i cili më pas e ka rrahur në publik me levë.

Zonja tregon sesi është larë në gjak nga ish-bashkëshorti dhe ka shkuar më pas në Komisariat por nga Prokuroria nuk ka marrë asnjë lloj kallzimi.

Sipas saj është dashur një muaj e gjysmë që ish-bashkëshorti të shpallej në kërkim.

Sakaq ajo tregon se ai fshihet tek të afërmit e tij dhe i çon kërcënime nëpërmjet vëllezërve se do ta vrasë.

Dramën e saj po e përjetojnë dhe fëmijët ku njëri e ruan gjithë ditën se mos babai vjen ta vrasë, ndërsa tjetri punon. Merita Brama ngre akuza ndaj prokurorisë dhe gjykatës që ka refuzuar urdhër-mbrojtje për të.

Për ngjarjen ka reaguar dhe policia e cila apelon qytetarët që të denoncojnë vendodhjen e Agim Doçit.

Policia thotë se ka angazhuar të gjithë kapacitete për të vënë para përgjegjësisë autorin e dyshuar duke bërë kërmime në zonat ky dyshohet se është fshehur ndërsa thekson se do të mbajë përgjegjësi kushdo që e fsheh.

URGJENTE!

APEL PËR JETËN TIME!

Nga Merita Brama

Nisma përshëndetje. Quhem Merita Brama dhe dua ti bëj nëpërmjet jush një apel gjithë strukturave të shtetit dhe shoqërise sepse jam e rrezikuar për jetën, unë dhe fëmijët e mi.

Unë jam ndarë nga im shoq në maj sepse ai ishte i dhunshëm. Nuk mund ta duroja më. Mbas vitesh dhune e vendosa dhe u largova me fëmijët. Pasi u ndamë, në mëngjesin e 15 korrikut, në orën 6, burri më ka zënë pritë teksa shkoja në punë dhe tentoi të më vriste me levë. Kam ngrënë mbi 40 goditje levash në kokë dhe gjithë trupin dhe një Zot e di si munda ti shpëtoj e të largohem prej tij. E larë në gjak kam shkuar në komisariat ku më ka rënë të fikët dhe jam zgjuar në spitalin e traumës. Aty ka ardhur prokuroria dhe më ka marrë kallzimin por ju desh 1 muaj e gjysëm që ta shpallnin personin në kërkim. Ndërkohë ai fshihet te të afërmit e tij dhe me con kërcënime nëpërmjet vëllezërve të tij se do më vrasë edhe mua dhe fëmijët. Fëmijët janë me mua, njëri rri gjithë ditën e më ruan teksa tjetri punon. Jam shumë e frikësuar. Nuk dua ta pësoj si Fildesi që iku nga kjo jetë. E dua jetën dhe nuk kam bërë asnjë faj që të ma marrë dikush. I dua fëmijët dhe duam të jetojmë të qetë. Policia, prokuroria as që na dëgjojnë. Kam kërkuar urdhër mbrojtjeje, asgje. Askush nuk na i vë veshin dhe ndaj ju drejtuam ju që ndoshta duke e bërë publike, shumë njerëz solidarizohen dhe shteti reagon e na mbron. Ky në foto është ish burri im, Agim Isuf Doçi, njeriu që do të na vrasë. I cili eshtë betuar se nëse nuk na vret, nuk gjen paqe.

Ju lutem na ndihmoni!