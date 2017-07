Tonight Ilva Tare - Andoni: PD drejt bjerrjes së vazhdueshme

Gazetari Ben Andoni i ftuar në “Tonight Ilva Tare” në Ora News, thotë se Partia Demokratike do të bjerrë vazhdimisht për shkak se ka humbur besimin e strukturave të saj.

Andoni: Problemi më i madh i PD-së në këtë kohë është problemi i kolaudimit. Për hir të së vërtetës, PD ka humbur shumë nga besueshmëria e strukturave të saj. Duhet të themi që Forumi i vet Rinor është gati i papërfaqësuar në të ardhmen e PD-së. Nuk mund të falej shtresëzimi më aktiv, më me ideale dhe më me uri që ka lidhje me të ardhmen të jetë i shmangur. PD, sfidën më të madhe e ka se çfarë do të bëjë me të ashtuquajturën reformë për administratën që do të ndërmarrë z.Rama.

Besoj që reforma zgjedhore do të shtyhet pak. Si gjithmonë, sepse të treja formacionet nuk janë të interesuar. Verdikti i OSBE jepet nga shtatori dhe kanë të “drejtën” ta shtynë. PD ka për të vazhduar për t’u bjerrur dhe nuk ka për të qenë më asnjëherë ajo PD që ne kemi idealizuar dhe shpresuar. PD ka humbur grupimin social se kujt i drejtohet.

PS i ka marrë të gjitha kazuset që ka pasur PD. Kauzën e pronarëve e ka marrë Partia Socialiste. Socialistët kanë marrë mbi vete kauzën e të përndjekurve politikë. Vetë ata kanë krijuar një formacion që nuk i përfaqëson, por i bjerr nga PD. Partia Demokratike nuk ka më formë. Ajo po shkon drejt një bjerrje shumë të frikshme. Do të pakësohet.

Tare: Do të dalë LSI-ja në vend të dytë?

Andoni: Kjo nuk ndodhë asnjëherë! PD do të zbresë akoma më shumë. Do jetë partia kryesore opozitare. PS tashti gabimet do t’i bëjë me veten e vet. Do t’i kërcasë për shkak të reformës. PS ka shumë interesa, është parti klanore në pjesën e poshtme. Kjo është opozita, jo ajo në Parlament.

