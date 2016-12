Seanca në Kuvend - Amnistia, Manjani: Akt human, e fundit për katër vitet e ardhshme

Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, ka pranuar që qeveria e ka ushtruar në mënyrë të shpeshtë instrumentin politik të amnistisë përgjatë qeverisjes, por deklaroi se shpreson që kjo të jetë amnistia e fundit për katër vitet e ardhshme.

Duke folur në foltoren e parlamentit ai tha se qëllimi i amnistisë nuk ka pasur në fokus mbipopullimin në burgje, por ka qenë një nismë e karakterit human nisur dhe nga ndryshimet e shpeshta në kodin penal.

Manjani sërish ngriti shqetësimin për mospërfshirjen e të sëmurëve rëndë në burgje, ndërsa deklaroi se nuk përfitojnë zyrtarët e shtetit cilado qoftë vepra penale e kryer prej tyre.

Ai ftoi të gjithë deputetët ti bashkohen këtij akti human në mbyllje të këtij viti.

Manjani: Është ushtruar në mënyrë të shpeshtë e drejta e parlamentit për amnisti e sugjeruar nga qeveria por këtë rradhë nuk kishim qëllim të drejtëpërdrejtë mbipopullimin.Vërtet kemi mbipopullim në sistemin penitenciar, por në dy muaj kohë do kemi një burg të ri dhe besojmë se çështja e numrave të mbipopullimit është e zgjidhur. Dy ishin asrsyet që menduam ta ushtrojmë këtë nismë? Vihet re një lloj destabiliteti në kuptimin e ndryshimit të shpeshtë të ligjeve penale. Armëmbajtja pa leje në gjysmën e parë të vitit ishte pa ligj, në gjysmën e dytë u bë me ligj. Kemi pas ndërhyrje në kodin penal që në zbatimin e tyre në praktikë sjellin në vëmendje trajtimin e diferencuar për shtetas të ndryshëm që kryejnë vepra trë njëjta penale. Në fund të vendimit është e natyrshme që parlamenti të mund të ndërhyjë në këtë instrument për të vendosur parimin e barazisë para ligjit që askush të mos ketë alibi për të thënë që më zuri ligji i vjetër apo erdhi ligji i ri.

Arsyeja e tjetër është e lidhur dhe me stadin e reformës në drejtësi.Reforma po e mbyll këtë vit me një fitore të madhe që ishin ndryshimet kushtetuese por nga pikëpamja e zbatimit jemi ende mbrapa.Shpresojmë që me fillimin e vitit të ardhshëm, tashmë me vendimin e sotëm të Kushtetueses shpresa është realitet, të fillojë procedura e vettingut, ti hapet rrugë zbatimit të reformës duke krijuar institucione të reja, duke krijuar mundësinë që besimi tek gjykatat të ngrihet.Të mos endemi duke kontestuar drejtësinë e vendimeve. Çmojmë se kjo mund të jetë një ndër nismat e fundit, edhe amnistia kaq e shpeshtë nuk është instrument i sugjerueshëm.Shpesojmë të jetë një ndër instrumentat e fundit politikë në 3 apo 4 vitet e ardhshme, pasi duhet të lëmë instrumentin e dënimit penal të funksionojë normalisht.Propozuam që kjo amnisti të shtrohet vetëm për kundravajtjet penale për dënimet jo më shumë se tre vjet.

Në Komisionin e Ligjeve u propozua të rritet kufiri, formalisht pranojmë dhe amnistinë e krimit por jo krimit të rëndë, jo të vrasjes, jo të krimit të kryer nga zyrtarët e shtetit, jo të dhunës ndaj familjes, jo krimeve seksuale dhe kundër jetës, që janë të përjashtuar nga amnistia. Interesi ishte të fokusohesh dhe tek disa grupe të marxhinalizuara, gratë mund të ishin më përfituese, të miturit por jo recidivistët.Ka një të veçantë amnistia, që e kemi lidhur dhe me projektin e qeverisë për çarmatosjen e njerëzve, ky ligj dhe ftojmë parlamentin ta miratojë duke i bërë dhe thirrje oponionit publik që të gjithë ata që posedojnë një armë të paligjshme ta dorëzojnë vullnetarisht në komisariatin e policisë, sepse ndaj tyre nuk do ketë ndjekje penale. Risia tjetër e amnistisë është që këtë rradhë kemi propozuar të shtrihet dhe ndaj ndjekjes penale, por për kategori veprash penale të lehta dhe jo për ato që dëmtojnë interesin për rend publik.Zyrtarët publik nuk përfitojnë nga kjo amnsiti, çfarëdo vepër penale të kenë kryer. Besojmë se ky është një instrument politik human. Mund të kishin përfitime dhe personat që janë me sëmundje të rënda.Në këtë fund viti do të ishte mirë që të ishim të gjithë sëbashku në këtë akt human.

