Intervista - Ambasadorja Vlahutin: Reforma zgjedhor të fillojë nesër

Reforma zgjedhore duhet të fillojë që ditën e parë të punës së parlamentit. Kështu u shpreh ambasadorja e BE në vendin tonë Romana Vlahutin.

“Kjo reformë nuk duhet të fillojë në momentet e fundit, që mos të arrihet dot shumë” u shpreh Vlahutin gjatë një intervistë në emisionin Kapital me gazetarin Aleksander Furxhi.

Vlahutin: Unë mendoj që këtë herë reforma zgjedhore duhet të fillojë që me ditën e parë të punës se Parlamentit, jo në momentet e fundit që mos të arrihet dot shumë. Siç e thatë edhe ju, raporti përfundimtar i ODIHR-it do të dale dhe ne do ta studiojmë atë me kujdes. Reagime menjëherë pas zgjedhjeve mendoj që ka pasur edhe pak kundërshti edhe pak kërkesa për rinumërim. Janë shqyrtuar dhe besoj se të gjithë partnerët në proces e kanë pranuar rezultatin e zgjedhjeve dhe kështu e kemi kuptuar edhe ne.

Në lidhje me integrimin e Shqipërisë në BE, Vlahutin tha se Shqipëria ka ecur gjatë gjithë kohës dhe sipas saj i takon BE që ta kuptojë këtë gjë e të bëjë një vlerësim, nëse kjo lëvizje është e mjaftueshme.

Vetingu, rivlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, është kyç tha Vlahutin dhe duhet të tregojë rezultate përpara se komisioni të konfirmojë rekomandimin e vëtë.

Vlahutin: Integrimi europian ka të bëjë me një trajektore, ka të bëjë me një lëvizje të përherëshme përpara. Në këtë kuptim më duhet të them që Shqipëria ka ecur gjithë kohës. Ne duhet që të ndalojmë dhe ta kuptojmë këtë gjë e të bëjmë një vlerësim, nëse kjo lëvizje është e mjaftueshme dhe shpresoj që po. Ju e dini që ne kemi përpara disa momente shumë të rëndësishme në lidhje me refomën në drejtësi, e cila është në fakt reforma më e rëndësishme dhe më thelbësore që do të kalojë Shqipëria, sepse krijon hapsirën për të gjitha reformat e tjera dhe të gjitha reformat e tjera varen nga një gjyqësor profesional për arsye nga më të ndryshmet. Vetingu, rivlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve do të fillojë shumë shpejtë dhe është thënë në vetvete si një element kyç, i cili duhet bërë patjetër, duhet të tregojë rezultate përpara se komisioni të konfirmojë rekomandimin e vëtë. Kjo duke kuptuar natyrisht që puna për të 5-së prioritetet kyçe do të vazhdojë.

