Arena - Ambasada e SHBA: Ja gabimet e shqiptarëve kur hedhin Lotarinë Amerikane

Në një intervistë për Arena në Ora News, Lorenc Mansaku, supervizor specialist për vizat pranë Ambasadës Amerikane në Tiranë, tregon procedurat që duhet të ndiqni për Llotarinë Amerikane.

Ndër të tjera, Lorenc Mansaku, shpjegon procedurat që do të ndiqen, si edhe gabimet që duhet të evitoni.

Arena Ora News: Dua ta nis me shqetësimin kryesor të shqiptarëve, përse u kërkua që të ribëhet edhe njëherë Llotaria Amerikane, cilat ishin arsyet?

Lorenc Mansaku: Arsyeja ka qenë, se pati një difekt teknik, i cili bëri që aplikimet e kryera nga data 3 tetor të mos jenë më të vlefshme. Prandaj të gjitha ato aplikime që janë bërë, duhet të ribëhen.

-Sot nis zyrtarisht ribërja e aplikimit për Llotarinë, çfarë ka ndryshuar, cilat janë procedurat që do të ndiqen?

Lorenc Mansaku: Procedura është e njëjtë, duke filluar që sot, nga data 18 tetor, deri më 22 nëntor 2017, në orën 17:00, personat e interesuar mund të bëjnë aplikimin e tyre online në faqen e internetit www.dvlottery.state.gov.

Kërkesat janë të njëjta, është kërkesa e arsimit, e shkollës së mesme me kohë të plotë, ose kërkesa mbi përvojën e punës.

-Për sa i përket aplikantëve të cilët kanë paguar, duhet të ripaguajnë?

Lorenc Mansaku: Aplikimi për lotarinë është falas. Ne i sugjerojmë të gjithëve që të aplikojnë vetë, të shohin udhëzimet në faqen e internetit të Ambasadës Amerikane.

Nëse ju nuk jeni në gjendje që të aplikoni vetë, mund të përdorni ndihmën e një miku apo të familjarëve.

-Pra, çdo person që e ka bërë aplikimin deri në datën 15 tetor, duhet ta ribëjë, pasi nuk vlen?

Lorenc Mansaku: Është shumë e rëndësishme të theksojmë që çdo person i cili e ka bërë këtë aplikimin përpara datës 18 tetor, duhet ta ribëjë. Sepse ai aplikim nuk është i vlefshëm. Pra, nga data 18 tetor, ora 18:00 rifillojnë nga e para aplikimet për DV-2019.

-Cila është pyetja që ju kanë bërë më shpesh këto ditë?

Lorenc Mansaku: Një nga pyetjet që shtrohet shpesh në Facebook është, ‘mund ta ripërdor fotografinë që përdora gjatë aplikimit nga data 3 tetor 2017 e në vazhdim?’ Ata munden ta përdorin të njëjtën fotografi. Si edhe, ‘a digjem unë se po bëj një aplikim të dyfishtë?’ Por, përderisa ato aplikime janë të pavlefshme, nuk është asnjë problem. Duhet patjetër të bëjnë një aplikim të dytë.

-Cila janë gabimet që bëjnë zakonisht shqiptarët gjatë aplikimit për Llotarinë Amerikane?

Lorenc Mansaku: Një nga gabimet ka qenë mospërfshirja e një fëmije, ose bashkëshortit/bashkëshortes, në momentin e aplikimit. Gabim tjetër në vitet e shkuara ka qenë mosvendosja e fotografisë së duhur. Këtë vit është mundësuar, që në momentin e bërjes së aplikimit, të mund të shohësh fotografinë që ke vendosur. Pra, ky gabim mënjanohet. Tjetër është që nuk lexohen rregullat se kush kualifikohet dhe kush jo, para se të aplikojnë.

Në faqen e internetit të Ambasadës Amerikane, gjenden lehtësisht kriteret e kualifikimit. Të cilët janë dy, ose shkolla e mesme me kohë të plotë, ose përvoja e punës. Duke qenë se te përvoja e punës, shumë pak profesione kualifikohen, ne i vëmë theksin arsimit. Shkolla e mesme me kohë të plotë, këtu përfshihen gjimnazi, ose shkolla profesionale. Një pyetje që na vjen është nëse janë me korrespondencë dhe kanë vazhduar studimet e larta. Por, nëse ky universitet njihet nga Ministria e Arsimit, sigurisht edhe ata kanë të drejtën e kualifikohen.

-Sa shqiptarë aplikuan deri në datën 15 tetor?

Lorenc Mansaku: Nuk kemi një numër në lidhje me aplikantët që kanë aplikuar, për shkak të problemit teknik.

