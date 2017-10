Arena - Ambasada SHBA: 15 mijë shqiptarë kanë vizë të përhershme amerikane

Omer Medina, Zv/Konsull pranë Ambasadës Amerikanë në Tiranë, në një intervistë për Arena në Ora Neës, thotë se ndër vite numri i aplikuesëve shqiptarë për Lotarinë Amerikane, është i qëndrueshëm.

Zv/Konsulli tha për Arena se kuota e përcaktuar nga Kongresi për të marr vizën amerikane është 50 mijë, ndërkohë ende nuk dihet sa përqind e saj do të jenë fitues nga Shqipëria.

Arena Ora News: Kur ka filluar për herë të parë Lotaria Amerikane, cili është historiku i saj?

Omar Medina: Me Aktin e Emigrimit në 1990, u vendos nga Kongresi që të niste aplikimi në 1995. Si një përpjekje mbarë botërore, për të tërhequr emigrantët, kryesisht nga shtete të cilat nuk emigronin në Amerikë.

-Po në Shqipëri, kur filloi aplikimi dhe pse lindi nevoja të aplikohej?

Omar Medina: Shqipëria ishte një nga vendet e para, që filloi aplikimin, pra në 1995. Siç e përmenda, donim të tërhiqnim qytetarë nga ato shtete të cilat nuk emigronin në Amerikë, e Shqipëria ishte një prej tyre.

-Sa shqiptarë kanë përfituar nga Llotaria Amerikane?

Omar Medina: Në 10 vitet e fundit, rreth 15 mijë shqiptarë kanë përfituar vizën. Këto janë viza të përhershme, për të jetuar në Shtetet e Bashkuara, nëpërmjet Lotarisë Amerikane.

-Sa është numri i fituesve në vit, nga secili shtet, ka ndryshuar?

Omar Medina: Nuk e kam këtë informacion. Por, sa i takon Shqipërisë, numri i aplikuesëve është i qëndrueshëm dhe nuk ka pasur ndryshime drastike, përgjatë viteve.

-A ndikon kombësia për të fituar Lotarinë Amerikane?

Omar Medina: Kjo është një pyetje e mirë. Çdo vit, zyra www.travel.state.gov , publikon shtetet të cilat kanë të drejtë të aplikojnë. Pra, bën diferencë, pasi shtetasi duhet të jetë nga një prej këtyre shteteve. Në këtë mënyrë, ke mundësi të aplikosh për të marrë vizën nga Llotaria Amerikane. P.sh., shqiptarët kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program, shtete të tjerë mund të mos kenë mundësi.

-Po në Shqipëri ka preference qyteti? Korça është qyteti i llotarisë, themi ne.

Omar Medina: Sapo erdha në Shqipëri, edhe unë e kam dëgjuar këtë gjë. Por, është një mit i pabazë, nuk ka asgjë të vërtetë në të. Realiteti është që programi administrohet në Kentucky dhe selektimi bëhet nga një program kompjuterik, në mënyrë të rastësishme. Nuk ka asnjë të dhënë për personat, kombësinë e tyre, rajonin.

-Sa është kuota pranuese për shqiptarët?

Omar Medina: Nuk jam i sigurt për numrin ekzakt, nuk e di nëse e kemi të disponueshëm atë numër tani. Por, di që bazuar në limitin nga e gjithë bota, i cili është 50 mijë, përcaktuar nga Kongresi, për të marrë vizën amerikane. Nga ky numër, vendoset një përqindje e ndryshme për rajone të ndryshme. Por, specifikisht për Shqipërinë, ende nuk i kemi të dhënat.

-A do të ketë ndryshim të politikave për llotarinë Amerikane, në Presidencën e z.Trump dhe premtimeve të tij për ashpërsimin e politikave emigratore?

Omar Medina: Siç e përmenda më parë, ky program është nisur nga Kongresi dhe nuk ka asnjë ndryshim sa i takon programit. Unë nuk mund të spekuloj për të ardhmen e programit, ndaj tani për tani, nuk ka ndryshime. Për sa ne dimë, çdo gjë vazhdon njësoj.

-A do të ketë një politikë selektive në të ardhmen, që do të favorizojë moshat e reja dhe ata me shkollim universitar specifik si doktorët, programuesit IT, etj?

Omar Medina: Kjo është një pyetje të cilën nuk ia di përgjigjen, as se çfarë do të sjellë programi në të ardhmen. Pasi kjo është diçka që e vendos Kongresi, në vitet që do të pasojnë.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter