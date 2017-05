/Oranews.tv /

Listat e kandidatëve - Kolegji pushon kërkesën e PAA, kërkesa e PAP shqyrtohet në 22 maj

Kolegji Zgjedhor ka pranuar kërkesën e Partisë Agrare Ambientaliste për tërheqjen e ankimimit për shpalljen e pavlefshme të listës shumëemërore të kandidatëve për deputetë. Në seancën gjyqësore e cila zgjati vetem pak minuta , PAA u përfaqësua nga Thoma Miço, ndërsa relator i çështjes ishte Gjin Gjoni.

Gjoni: Kolegji Zgjedhor pranë Gjykatës së Apelit bazuar në kërkesat e nenti 201/1 të kodit të procedurës civile vendosi pushimin e çështjes 4 më datë 10.5.2017 me paditës PAA.

Pas daljes nga gjykata drejtuesi i departamentit juridik në PAA tha se kërkesa u bë pas arritjes së marrëveshjes politike, po në rast se kjo nuk arrihet atëhere kjo parti do të futet e vetme në zgjedhje

Miço: Ne e kemi bërë të qartë qëndrimin tonë, nëse për këto zgjedhje nuk arrihet një marrëveshje dhe për marrëveshjen shkak të jetë PD ne do futemi pa PD në zgjedhje.

Me heret kolegji shqyrtoi edhe kërkesën e Partisë Aleanca Popullore. Por seanca u shty për në 22 maj pasi trupa gjyqësore vendosi të thërrase si palë të interesuara 15 parti të regjistruara per zgjedhjet e 18 qershorit. Pas daljes nga gjykata kreu i kësaj force politike tha se nuk do te terhiqej nga ankimimi, duke e parë Kolegjin si rrugëzgjidhje nga ngërcci politik

Dojaka: Ligjërisht është Kolegji Zgjedhor ai i cili duhet të shprehet sa i përket ankimimit tonë që ka të bëjë me pavlefshmërinë e dorëzimit të listave për deputetë. Sa i takon datës së zgjedhjeve është një cështje e dytë që do shihet në vazhdim.

Ankimimi i dy partive u depozitua në kolegj pas pretendimit se dorëzimi i listave të kandidatëve për deputët në komisioni qëndror të zgjedhjeve është bërë jashtë afatit.

